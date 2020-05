U&D, Valentina Autiero tuona dopo le accuse: "Non mi pento di nulla"

A “Uomini e Donne“, da quando Sirius, alias Nicola Vivarelli si è palesato e ha messo piede in studio, è accaduto il putiferio. Nicola ha deciso di corteggiare Gemma e ciò che fa più scalpore è la differenza di età tra i due, precisamente lui ha 26 anni e lei 70, tra i due intercorrono ben 44 anni di differenza. Si tratta di una situazione surreale, che ha fatto storcere il naso a molti e attirato numerose critiche ad indirizzo dei diretti interessati.

In studio però qualche dama del parterre femminile, ha messo gli occhi su Nicola. In particolare, Valentina Autiero non ha nascosto l’interesse e la curiosità che nutre nei confronti del ragazzo e ciò ha mandato Gemma su tutte le furie, la quale è ormai palesemente invaghita di Vivarelli. Da quando Valentina ha manifestato la volontà di conoscere Sirius è accaduto di tutto.

Nello studio si è ritrovata a discutere animatamente con la Galgani, la quale marca stretto il proprio territorio e con lo stesso Nicola che ha dichiarato di non essere interessato alla conoscenza con la Autiero. Valentina però, non solo è stata criticata da Gemma, ma anche dal web, dove gli utenti non hanno gradito l’intromissione della dama nella conoscenza tra la Galgani e Nicola.

Valentina è così intervenuta per difendersi e spiegare il proprio punto di vista e attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato delle storie nelle quali manifesta il suo pensiero: “Vivo di emozioni che a volte mi fanno male, ma non mi pento di nulla perché in ogni mia azione c’è tutta la mia anima…”. Insomma la Autiero non si pente di nulla, benché meno di aver messo gli occhi su Vivarelli.

La Autiero, continuando il suo lungo sfogo, ha aggiunto di essere una donna emotiva ed istintiva e soprattutto è partita all’attacco contro tutti coloro che le hanno puntato il dito contro: “Ammazza che pesantezza…Io indosso ciò che voglio…Preoccupatevi di altro nella vita…Come state messi…”. Insomma Valentina ha ancora una volta dimostrato di essere una che di certo non le manda a dire.