U&D, Ursula Bennardo critica la madre di Nicola Vivarelli: "Io mi sarei nascosta"

“Uomini e Donne” è ormai terminato per questa stagione, ma nonostante la lunga pausa estiva che si appresta a vivere, difatti tornerà in onda a settembre, i suoi protagonisti continuano ad essere al centro dell’attenzione e in particolare la coppia composta da Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Gemma e Nicola, attirano critiche e attacchi.

Il motivo, come tutti ben sappiamo, è legato all’eccessiva differenza di età tra i due, la dama torinese ha 70 anni e Vivarelli solo 26. Nonostante tutto però, in barba alle critiche e al gossip che vedrebbe Nicola fidanzato felicemente, sembrerebbe che la frequentazione continui anche lontano dalle telecamere, con la Galgani e il suo giovane corteggiatore pronti a sbarcare a “Temptation Island“.

Anche la madre di Nicola è uscita allo scoperto, dando la sua benedizione alla storia tra suo figlio e Gemma e addirittura si è detta felice per tutto ciò. Le parole della signora Luisella hanno destato scalpore e Ursula Bennardo, compagna di Sossio Aruta è intervenuta sui social, scagliandosi duramente proprio contro la madre di Vivarelli, non accettando il modo di fare della signora.

Ursula, ci è andata giù pesante: “Signora mamma di Nicola ma che fa? Non riesco a comprendere il motivo per cui lei abbia scelto di mettere la faccia in questo teatrino di suo figlio […] Se Nicola fosse stato mio figlio, mi sarei nascosta“. La Bennardo non riesce a capacitarsi per tutto ciò e soprattutto non riesce a comprendere come la madre di Nicola abbia potuto metterci la faccia in tutta questa vicenda, appoggiando pubblicamente il figlio.

Il pensiero espresso da Ursula però non è fine a se stesso, difatti il web è inferocito dopo le dichiarazioni della signora Luisella e tanti, tantissimi sono stati i commenti negativi indirizzati proprio alla mamma di Sirius. La maggior parte degli utenti non accetta il fatto che una madre possa appoggiare una frequentazione che il figlio ha con una donna così matura, una donna che di fatto potrebbe essere sua nonna.