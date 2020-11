U&D, storia finita tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: l’annuncio sui social

E’ arrivata al capolinea la storia tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. A rendere pubblica la loro separazione definitiva è stata proprio l’opinionista di “Uomini e Donne” attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Nonostante la reticenza a parlare della sua vita privata, stavolta ha voluto rendere partecipe i suoi followers di ciò che stava accadendo tra lei e il suo ex compagno.

La loro storia è durata 2 anni ed è iniziata dopo la separazione da Kikò Nalli. La Cipollari ha conosciuto il suo ex marito nel 2002 proprio negli studi del dating show di Maria De Filippi quando già ricopriva il ruolo di opinionista, mentre Nalli era corteggiatore. I due si sono innamorati perdutamente e nel 2005 hanno deciso di sposarsi, fino al 2015 anno in cui è avvenuta la loro separazione. Tre anni più tardi Tina incontra Vincenzo Ferrara, un ristoratore fiorentino, e i due iniziano una relazione.

Le parole di Tina Cipollari

In queste ore la Cipollari, dicevamo, ha reso pubblica la rottura definitiva tra lei e Vincenzo: “Eccomi qui, nonostante non ami particolarmente parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente Tina Cipollari”.

Con queste parole Tina ha reso partecipi i suoi followers della sua delicata situazione e li ha lasciati sorpresi, infatti in questi anni la Cipollari non ha mai condiviso più di tanto la sua vita privata. Nessuno si aspettava un annuncio del genere, soprattutto dopo la pubblicazione di alcune foto di lei e Vincenzo, risalenti a poco tempo fa, a spasso per Firenze e di un loro incontro con Giorgio Manetti e la fidanzata Caterina.

Al momento Ferrara non ha rilasciato alcuna dichiarazione nemmeno attraverso i social: l’ultimo post pubblicato dal ristoratore fiorentino su Instagram è dedicato proprio a Tina in occasione del suo compleanno, con una struggente dedica d’amore. Non sono stati resi pubblici fino ad ora i reali motivi che hanno portato a questa rottura.