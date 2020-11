U&D, il dolce post di Vincenzo Ferrara per Tina Cipollari: "Sei il sole e il tramonto del mio cuore"

Tina Cipollari ha festeggiato il suo 55esimo compleanno. L’opinionista di “Uomini e Donne” ha ricevuto una dedica speciale da Vincenzo Ferrara che ormai da tempo è al suo fianco dopo la rottura con l’ex marito Kikò Nalli. Nel suo profilo Instagram ufficiale il ristoratore fiorentino ha scritto parole d’amore che hanno molto emozionato.

La Cipollari non è molto propensa a divulgare particolari della sua vita privata, ma la relazione con Ferrara è balzata agli onori del gossip. Vincenzo gestisce un noto ristorante a Firenze – L’Osteria del Porcellino – e agli inizi della loro relazione molti fan del programma che la vede opinionista, hanno pensato che la sua presenza in terra toscana potesse ricondurre ad una frequentazione con Giorgio Manetti.

La verità era tutt’altra e infatti Tina Cipollari raggiungeva a Firenze proprio Vincenzo Ferrara. Ora, in occasione del compleanno della bionda opinionista, il suo compagno ha voluto dedicarle, attraverso Instagram, un post che ha emozionato molto tutti i fan della coppia. Vediamo cosa ha scritto per lei Ferrara.

Uomini e Donne, la dedica di Ferrara per Tina Cipollari

“Il giorno del compleanno è speciale, un altro anno passato insieme, la tua presenza mi ha regalato tanta felicità, la tua grinta e la tua energia positiva sono ormai per me vitale, al tal punto che se ci penso mi commuovo da solo. A te che sei sempre presente ,che sei nella mia vita, vorrei augurarti un felice compleanno a te che sei il sole e il tramonto del mio cuore. Vincenzo Ferrara“. Una foto in bianco e nero fa da contorno a questa bellissima dedica d’amore che farebbe senz’altro felice qualsiasi innamorata.

Sembra quindi che il loro amore continui nel migliore dei modi, non confermando le ultime notizie di gossip che annunciavano una crisi tra loro. Sembra, invece, che stiano organizzando il loro matrimonio, con tutta probabilità verrà celebrato il prossimo marzo.