U&D, Sossio e Ursula battezzano la figlia, Riccardo Guarnieri tra gli invitati

Periodo di festa e giubilo per il noto partecipante di “Uomini e Donne” ed anche del “Grande Fraello Vip”, si parla di Sossio Aruta e della sua compagna Ursula Bernardo. La coppia ha da poco festeggiato il battesimo della piccola Bianca e, dopo aver postato le foto su Instagram, tanti sono stati i fan delle coppia che hanno inviato i complimenti per il vestitino rosa indossato dalla figlia.

Un giorno particolarmente positivo e felice, che ha visto la partecipazione anche di Riccardo Guarnieri, stranamente senza la sua Ida Platano. Da qualche tempo infatti circola voci sul conto della coppia riguardanti una presunta crisi che stanno vivendo i due, tanto che hanno preferito non partecipare insieme al battesimo della figlia di Sossio.

In passato tra Sossio e Riccardo nacque anche qualche attrito, ma dalla partecipazione di Riccardo al battesimo sembra essere ormai acqua passata. Un momento felice per Aruta anche sotto un altro punto di vista, quello legale; l’ex partecipante del GF Vip, ha finalmente vinto la causa riguardante le accuse per il mancato pagamento degli alimenti ai suoi figli, avuti da una precedente relazione.

Dopo anni di combattimenti, insieme al suo avvocato, finalmente Sossio ne è uscito vittorioso e si è tolto, allo stesso tempo, anche qualche piccolo sassolino dalle scarpe, tanto che in un recente post su Instagram, l’uomo ha fatto una dedica ad un personaggio che in passato lo aveva criticato per questa causa, ovvero Antonio Zequila, suo coinquilino nella casa del GF.

La dedica di Sossio è stato diretta e aggressiva, infatti si legge: “Giù le mani dai miei figli e dalla mia figura di padre, perchè divento un animale… feroce… dedicato a te Antonio Zequila sciasquati la bocca fenomeno“.