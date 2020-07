Sossio Aruta assolto dal tribunale, attacca Antonio Zequila: "Sciacquati la bocca"

L’esordio di Sossio Aruta in televisione è avvenuto nel 2005-2006, ove decide di far parte del Cervia nel reality show “Campioni, il sogno”. La sua fama, sempre a livello televisivo, l’ottiene grazie a “Uomini e Donne” ed in circa quattro anni riesce a trovare finalmente l’amore grazie a Ursula Bennardo. Attualmente i due, oltre ad essere molto affiatati, hanno coronato il loro sentimento grazie alla nascita della loro primogenita di nome Bianca.

Partecipa nel 2018 anche a “Temptation Island Vip“, insieme sempre a Ursula Bennardo, e soprattutto al “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo. Qui si classifica in terza posizione, dietro a Paolo Ciavarro e alla vincitrice Paola Di Benedetto, rendendosi protagonista di alcuni battibecchi molto pesanti con Antonio Zequila.

Lo sfogo di Sossio Aruta

Nel corso della sua esperienza nella Casa del “Grande Fratello Vip” il calciatore si è aperto a 360 gradi, raccontando i suoi problemi economici e le accuse dell’ex compagna di mancato mantenimento nei confronti dei loro due figli. Su quest’ultimo argomento ci ha marciato per molto tempo proprio Antonio Zequila, tirando in ballo questo grattacapo anche durante la finale, ove l’attore era ospite.

Nella giornata di ieri però Sossio Aruta, pubblicando un articolo di giornale de “Il Resto del Carlino”, rivela di aver vinto la causa contro l’ex compagna: “Dedicato a tutti quegli che mi hanno offeso e giudicato senza sapere la mia storia, ho sofferto molto, ho attraversato un momento difficile e ho dovuto fare delle scelte… e la mia è stata quella di vivere i miei figli per trasmettere l’amore che solo un padre può dare nonostante la distanza di 600”.

Sossio Aruta, oltre a godersi questa vittoria in tribunale, fa una dedica al suo “nemico” del “Grande Fratello Vip“: “Giù le mani dai miei figli e dalla mia figura di padre, perche’ divento un animale…..feroce……dedicato a te Antonio Zequila sciacquati la bocca fenomeno”. Per il momento l’attore non ha ancora commentato questa nuova frecciatina di Sossio Aruta, ma di certo Antonio Zequila, che è sempre molto attivo sui social e nelle varie interviste nei settimanali, potrebbe rilasciare un altro commento sulla vicenda.