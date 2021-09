U&D, Sossio e Ursala si sono detti addio: le dure parole della Bennardo contro Aruta

E’ stata una doccia ghiacciata la notizia dell’addio tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta. I fan di “Uomini e Donne” mai si sarebbero aspettati che tra loro finisse l’amore, soprattutto dopo l’arrivo della loro bimba e l’annuncio di un imminente matrimonio. Invece le cose sono andare in maniera diversa e con un ermetico “Game over” pubblicato su Instagram, Sossio ha fatto sapere ai loro followers che la loro unione è arrivata al capolinea.

I motivi che avrebbero portato a questa drastica decisione, secondo le dichiarazioni di Aruta, sarebbero delle insormontabili incomprensioni caratteriali. Ma se fino a questo momento Ursula aveva deciso per un “no comment”, in queste ore ha voluto dire in qualche modo la sua.

U&D, la stoccata di Ursula contro Sossio

Sempre su Instagram, la Bennardo ha pubblicato una storia con un commento di un followers che criticava il modo con cui l’ex cavaliere di “Uomini e Donne” aveva diffuso la notizia: “Per me quando finisce un rapporto non si scrive Game Over per il semplice motivo che non è stato un gioco… ma…“, queste parole devono essere piaciute molto a Ursula che non solo le ha ripostate, ma ha anche risposto in maniera secca e decisa.

“Purtroppo c’è chi vive giocando anche a costo di ledere la dignità di una famiglia” poche parole che, però, fanno intendere che tra loro c’è tensione e potrebbe essere accaduto qualcosa di grave, ma al momento non si hanno altre informazioni su ciò che realmente è successo e che ha portato la coppia a prendere la decisione di separarsi.

Con l’inizio della nuova stagione di “Uomini e Donne“, in molti si aspettavano di rivedere Ursula e Sossio seduti a centro studio per annunciare la data delle loro nozze invece, semmai dovessero essere richiamati e decidere di spiegare le motivazioni del loro addio, il clima sarebbe tutt’altro che festoso. Vedremo se decideranno di spiegare meglio cosa sia davvero successo.