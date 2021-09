La storia d’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo è definitivamente terminata nella serata del 16 settembre. I due si sono conosciuti durante il trono over di “Uomini e Donne” e, nonostante delle difficoltà, decisero di comune accordo di lasciare la trasmissione come coppia.

Successivamente testano il loro amore a “Temptation Island“, ma qui arriva la prima separazione. Infatti l’ex calciatore del Taranto si avvicinò a una tentatrice del programma, con Ursula che quindi decise di allontanarsi definitivamente da lui. Con il tempo però, sempre negli studi di “Uomini e Donne”, Sossio è riuscito a riconquistare l’amore e la fiducia della sua compagna.

La definitiva separazione tra Sossio e Ursula

La consacrazione definitiva della loro relazione è avvenuta nell’ottobre 2019 dopo la nascita della loro primogenita di nome Bianca. In questa circostanza, come rivelato anche in un’ospitata a “U&D”, la coppia sembrava aver trovato una certa serenità e voglia di andare avanti insieme.

La loro relazione però duramente solo due anni dopo la nascita di Bianca. Sossio, senza entrare nei particolari, ha rivelato di essersi lasciato con Ursula: “Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d ‘ amore nata sotto i riflettori di ‘Uomini e Donne’ ; mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca”.

Successivamente aggiunge con un pizzico di amarezza: “Ma purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali. La nostra storia è arrivata al capolinea… prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate”. Per il momento invece Ursula sta semplicemente mantenendo il silenzio sulla vicenda.