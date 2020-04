U&D, Sossio Aruta commenta la nuova formula e critica Gemma Galgani

Lunedì 20 aprile è andata in onda la prima puntata di “Uomini e Donne“, dopo uno stop durato poco più di un mese, a causa del coronavirus. Naturalmente il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, si è adeguato alle norme da rispettare e per tale ragione è stato reinventato con una formula del tutto nuova.

Non vi è lo studio, non vi è il pubblico, la prima puntata è stata interamente dedicata a Gemma Galgani, la quale da una postazione personale può chattare con i cavalieri che intendono corteggiarla, dei quali però non si conosce l’identità. Insomma è la parola la vera protagonista di questo nuovo format di “Uomini e Donne”, e oltre a Gemma, durante la puntata del 20 aprile, vi erano Tina e Gianni che commentavano dai loro rispettivi camerini e la voce di Maria De Filippi che conduceva.

Dopo la messa in onda, non sono mancati i commenti in merito a quanto abbiamo visto e una vecchia conoscenza del talk show, non ha perso occasione per commentare e soprattutto per criticare la Galgani. Si tratta di Sossio Aruta, il quale reduce dall’esperienza nella casa del “Grande Fratello Vip“, ha fatto una diretta Instagram con l’altro grande protagonista del trono over, ovvero Riccardo Guarnieri.

Durante la chiacchierata, Sossio non ha perso occasione per punzecchiare Gemma: “Avete seguito Uomini e Donne? E’ iniziato finalmente. Chissà se Gemma… Gemma, lo trovi o non lo trovi questo marito? Ci vuole un miracolo! Però la speranza è l’ultima a morire“. Aruta però non si è fermato così e ha rincarato la dose: “Speriamo che Gemma con la quarantena trova marito. Anche perché l’età avanza, sennò veramente prende la pensione. Vorrei fare uno slogan, aiutate Gemma“.

Riccardo, visibilmente in difficoltà, ha provato a cambiare argomento ma non c’è stato verso, Sossio ha continuato imperterrito scagliandosi contro la dama torinese e così il bel Guarnieri è intervenuto difendendo la Galgani: “Io la stimo molto. Ha avuto troppa gente che l’ha presa in giro, ma prima o poi troverà l’uomo della sua vita“.