U&D, Sirius parla del rapporto con Gemma: "Non mi interessa conoscere altre donne"

Le ultime voci non hanno portato buone notizie per i fan della coppia formata da Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. I due si sono conosciuti durante lo spin-off dedicato alle chat di “Uomini e Donne“, per poi incontrarsi negli studi solamente dopo la fine del lockdown.

Sin da subito la loro conoscenza è andata a gonfie vele e, nonostante le critiche sulla coppia non siano mai mancate, hanno deciso di approfondire meglio la loro conoscenza. Infatti, una volta finita questa edizione di “Uomini e Donne”, Sirius e Gemma Galgani si sono visti più volte al di fuori degli studi.

Negli ultimi giorni, però, si parla di una crisi tra i due, confermata parzialmente da Vivarelli in un paio di risposte rilasciate su Instagram. Come se non bastasse, l’influencer Amedeo Venza, sui social, ha rivelato di aver avuto una chiacchierata con la dama di Torino, la quale ha confermato la separazione da Sirius.

L’intervista a Nicola Vivarelli

In questi giorni Sirius ha rilasciato una lunga intervista al settimanale “Uomini e Donne“, nella quale parla del suo rapporto con Gemma Galgani. L’ufficiale della Marina mercantile non parla mai di una crisi con la sua attuale compagna, anzi esprime nuova vicinanza nei suoi confronti.

Il giovane, che sta passando le sue vacanze in Versilia, ammette:“In questo momento sento la necessità di trascorrere serate più tranquille. Mi tengo a distanza dalle altre donne innanzitutto perché voglio essere coerente con me stesso, con la scelta che ho fatto e ovviamente anche per rispetto a Gemma”. Sarebbe pronto ad aprirsi a nuove conoscenze solamente nel caso la loro storia non dovesse sfociare in una relazione.

Sirius ammette di essere attratto dal continuo confrontarsi con una donna più consapevole, con più esperienza e autostima: “Una persona con la quale relazionarmi con più maturità, parlando di tutto e con la certezza di essere capito e ascoltato come io capisco e ascolto lei”.