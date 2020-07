Sembra essere terminata ufficialmente la storia d’amore tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. I due si sono conosciuti negli studi di “Uomini e Donne“, durante lo spin-off della trasmissione dedicato esclusivamente alle chat. In quel caso “Sirius”, il nickname usato dal ragazzo, rivela di essere un 26enne pronto a fare la sua conoscenza.

Gemma Galgani, una volta terminato questo spin-off, ha deciso di voler incontrare il misterioso ragazzo negli studi di Canale 5. La loro conoscenza è andata bene sin dai primi giorni, nonostante non sono mancate le critiche da parte dei fan del programma e dall’opinionista Tina Cipollari. Tuttavia, una volta che si sono spente le telecamere di Mediaset, hanno proseguito la loro conoscenza senza le telecamere di Mediaset.

Finisce la storia d’amore tra Gemma Galgani e Sirius

Sebbene non si siano mai definiti una coppia, in varie interviste hanno espresso la loro felicità per come proseguiva la loro conoscenza. Nicola Vivarelli, in una vecchia chiacchierata al magazine di Uomini e Donne, ha svelato di aver passato alcuni giorni molto piacevoli e rilassanti con Gemma, anche se mostra tutta la delusione per non essere presente al 100% per lei.

Le cose però, come ha potuto far capire Sirius su Instagram, negli ultimi giorni si sono complicate parecchio. Il ragazzo ha ammesso con un video che Gemma Galgani avrebbe rifiutato di far parte di una festa insieme ai suoi amici: “Purtroppo ragazzi, a me dispiace molto di questa cosa, vorrei che Gemma fosse qui con me, sarebbe la prima cosa che vorrei. Purtroppo, nonostante i ripetuti inviti, si vede che Gemma non vuole venire. Io più che invitare non so che fare”.

Dopo le indiscrezioni su una possibile crisi tra Gemma Galgani e Sirius, ora arriva l’ufficialità della chiusura del loro rapporto. Amedeo Venza, nome conosciuto tra i fan di “Uomini e Donne”, ha scritto nelle storie di Instagram: “É finita la barzelletta. Gemma avrebbe spiegato tutti i motivi al diretto interessato con una telefonata, addio sogni di gloria”.

Ora bisognerà aspettare il mese di settembre, ove quasi sicuramente ci sarà il confronto faccia a faccia negli studi di “Uomini e Donne” tra Gemma Galgani e Sirius. Sicuramente in questa circostanza verranno svelati anche tutti i retroscena dietro alla loro separazione.