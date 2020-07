Possibile crisi tra Sirius e Gemma Galgani: "Lei non vuole venire da me"

La coppia formata da Gemma Galgani e Sirius sta facendo ancora discutere i fan di “Uomini e Donne”, il dating show trasmesso su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Infatti, nonostante la differenza di età, Nicola Vivarelli ha deciso prima di entrare nella trasmissione per corteggiarla e successivamente frequentarsi dopo la fine delle registrazioni.

Ma nel corso degli ultimi mesi non sono mancate le critiche nei confronti di Sirius. In molti, tra cui l’opinionista Tina Cipollari, ha accusato il ragazzo di essere andato a corteggiare Gemma Galgani con il solo scopo di avere un po’ di visibilità in televisione. Nicola, in più occasioni, ci ha tenuto a smentire queste accuse, rivelando semplicemente di essere poco interessato alla differenza d’età.

Il rapporto tra Sirius e Gemma Galgani

In una recente intervista al magazine di “Uomini e Donne” la dama di Torino ha smentito tutti i rumor di una possibile crisi di coppia, ammettendo che le cose stanno andando nel migliore dei modi. A mostrare qualche perplessità è stato Nicola Vivarelli, che si ritiene preoccupato per la distanza geografica.

Vivarelli, in questi giorni, si trova a casa di alcuni amici, ove si sta divertendo in una lussuosa piscina senza la presenza di Gemma Galgani. I fan ovviamente, approfittando di questa situazione, gli hanno chiesto immediatamente il suo attuale rapporto con la dama.

Le sue parole, in un video su Instagram, sembrano preannunciare a una possibile crisi di coppia: “Purtroppo ragazzi, a me dispiace molto di questa cosa, ovviamente vorrei che Gemma fosse qui con me, sarebbe la prima cosa che vorrei. Però purtroppo, nonostante i ripetuti inviti, si vede che Gemma non vuol venire attualmente, quindi io più che invitare non so che fare”.

Gemma invece sta mantenendo un certo silenzio dopo le parole di Nicola, ma non va escluso che possa rilasciare una nuova intervista al settimanale di “Uomini e Donne”.