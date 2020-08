U&D, Riccardo Guarnieri e la rottura con Ida Platano: arriva un gesto inaspettato

Si sono conosciuti e innamorati nel trono over di “Uomini e Donne”, facendo sognare e tribolare milioni di fan. Loro sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ida e Riccardo hanno dato vita ad un amore forte, intenso, segnato da continui tira e molla, fino a quello che sembrava essere l’epilogo finale: una proposta di matrimonio e una convivenza imminente.

I due hanno trascorso insieme la quarantena a Brescia, a casa di Ida e insieme a loro vi era Samuele, il figlio ormai adolescente che la Platano ha avuto da una precedente relazione. Le cose sembravano procedere per il verso giusto, difatti la coppia è spesso apparsa insieme nelle dirette Instagram o con video divertenti Tik Tok, mostrandosi felici e innamorati.

Quando le misure restrittive sono state allentate, Riccardo è tornato a Taranto e non ha più fatto ritorno dalla sua Ida. Da quel momento i fan della coppia hanno iniziato a pensare che tra i due potesse essere successo, ancora una volta, qualcosa e proprio Ida ha fugato ogni dubbio. In una recente intervista al magazine di “Uomini e Donne”, la bella Platano ha ammesso che tra lei e Guarnieri è in atto una profonda crisi, anche se non si sono ufficialmente detti addio.

Se da un lato Ida ha raccontato la sua versione dei fatti, dall’altro Riccardo ha sempre taciuto. E proprio quando sembrava che l’ex cavaliere fosse finalmente pronto a parlare, si è reso protagonista di un gesto inaspettato. Guarnieri, raggiunto anch’esso dai giornalisti della rivista “Uomini e Donne Magazine“, per raccontare la sua versione dei fatti sulla fine della storia con Ida, ha asserito di non voler rilasciare alcuna dichiarazione.

Le uniche parole che Riccardo ha rilasciato al magazine, sono state: “Non ho voluto e non voglio rilasciare interviste sulla mia storia con Ida, né prima né dopo le sue dichiarazioni. Ora vorrei solo silenzio e pace. E stare con la mia famiglia“. Guarnieri ha così deciso di non rivelare al pubblico cosa è realmente accaduto con Ida.

La motivazione alla base di questa sua decisione, resta un mistero. Probabilmente il cavaliere vorrà prima ritrovare la serenità e la felicità interiore e poi parlerà di quanto accaduto. D’altronde Riccardo, dopo la rottura con Ida è completamente sparito dalla circolazione e solo poche ore fa è tornato sui social pubblicando un post che parla della felicità.

Ricordiamo però che la nuova stagione di “Uomini e Donne” è ormai alle porte e non è da escludere un possibile confronto dell’ormai ex coppia direttamente in trasmissione. D’altronde ciò in passato è accaduto tantissime volte, ma mai Riccardo si è era celato dietro un silenzio così assordante. Non resta dunque che attendere i prossimi sviluppi.