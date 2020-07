U&D, Ida Platano esce allo scoperto e rivela i motivi della crisi con Riccardo Guarnieri: "Ci siamo allontanati"

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono una delle poche coppie che ha più fatto tribolare i fan di “Uomini e Donne“. Entrambi partecipanti al trono over, si sono conosciuti e innamorati dando vita ad un tira e molla estenuante, con colpi di scena ripetuti. La storia infinita va avanti ormai da diversi anni, anche se nessuno dei due a quanto pare riesce a staccarsi dall’altro.

Durante il lockdown, i fan della coppia ci avevano creduto per davvero, difatti Ida e Riccardo avevano trascorso insieme la quarantena a Brescia, a casa di lei, insieme a Samuele, il figlio che la Platano ha avuto da una precedente relazione. Due mesi insieme, 24 ore al giorno, il tutto documentato con dirette Instagram, foto postate e sketch Tik Tok.

Quando le misure restrittive si sono allentate, il bel Guarnieri ha fatto ritorno nella sua Taranto e da quel momento di lui e Ida insieme, si sono perse le tracce. Non hanno più postato nulla insieme, né proferito parola e a quel punto i fan hanno sentito puzza di bruciato ed effettivamente una nuova crisi è in corso e a confermarla è stata proprio l’ex dama, mentre Riccardo al momento tace.

Difatti Guarnieri è sparito da un pò dai social e ha presenziato da solo al battesimo di Bianca Aruta, la figlia di Sossio e Ursula. Finalmente però è stata la Platano a uscire allo scoperto e attraverso le pagine di “Uomini e Donne Magazin“, ha rivelato cosa accade realmente tra lei e Riccardo e quali sono i motivi che li hanno spinti ad allontanarsi nuovamente.

Ida ha dichiarato: “Sono iniziate a tornare le discussioni di un tempo, legate come sempre principalmente al fatto che Riccardo non mi dà quelle sicurezze di cui io ho bisogno. Ci siamo sempre più allontanati, forse anche per una questione di orgoglio. A oggi Riccardo e io non ci siamo ancora detti ufficialmente “basta”, ma sono due mesi che non ci vediamo. Ci abbiamo provato a stare insieme ma nella vita però c’è bisogno di equilibrio“.

Insomma, i problemi di sempre sono tornati forti e prepotenti a bussare alla porta della coppia. Ida ha sempre lamentato la mancanza di sicurezze da parte di Riccardo e ancora oggi sono motivo di allontanamento tra i due. Come la stessa dama ha ammesso, non si sono ancora detti “basta“, ma il loro rapporto è oggi suggellato da telefonate ricche di discussioni, quelle discussioni a cui ci hanno abituati a “Uomini e Donne”.

Ida ha poi aggiunto che si era detta pronta ad andare a Taranto da Riccardo per ricucire il loro rapporto, ma quando si è offerta il cavaliere le ha risposto che l’avrebbe raggiunta lui a Brescia. Al momento l’incontro tra i due non ci è ancora stato e se mentre Ida è uscita allo scoperto, Riccardo continua a tacere. Che i due ci riserveranno un nuovo colpo di scena e torneranno insieme? Che il tutto slitterà a settembre, quando “Uomini e Donne” tornerà in onda e il trono over sarà nuovamente suggellato dalle discussioni infinite di Ida e Riccardo? Non resta che attendere i prossimi sviluppi.