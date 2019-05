U&D Over, Pamela Barretta torna a parlare di Stefano e rivela: “Mi manca ma è sparito!"

Pamela Barretta dopo aver passato un periodo molto turbolento e una storia finita con Stefano Torrese ha voluto raccontarsi sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. La dama del Trono Over infatti è venuta a conoscenza che Stefano si sentiva con Roberta Di Padua durante un periodo di crisi avvenuto qualche mese fa.

“Sono estremamente delusa da Stefano, quello che ho scoperto che ha fatto in un periodo così delicato per la nostra relazione mi ha delusa e soprattutto ferita nel profondo” ha infatti chiosato la dama tarantina. Pamela però ha voluto mettere anche un po’ da parte il suo orgoglio ammettendo di essere ancora molto furiosa con il cavaliere perugino ma altresì di sentire moltissimo la sua mancanza.

Purtroppo però Torrese, dopo la puntata del trono Over nella quale i due si sono detti addio, non si sarebbe più fatto sentire confermando così ancor di più i dubbi di Pamela. La dama, sempre a Uomini e Donne Magazine, ha raccontato di sentirsi ferita perchè quella di Stefano è stata una mancanza di rispetto nei suoi confronti soprattutto per tutte le bugie che le ha detto.

Ancora oggi però la Barretta non sa con esattezza se la loro storia sia definitivamente finita ma continua a ribadire la sua delusione nei confronti di Stefano che oltretutto non avrebbe fatto nulla per riconquistarla. “In questo momento sono confusa, non ho alcuna certezza. L’unica cosa che so è che Stefano non sta facendo assolutamente nulla per riconquistarmi e questo suo silenzio, purtroppo, mi sta dando molte risposte” ha infatti chiosato ancora la dama tarantina.

Dopo gli scontri con Roberta Di Padua avvenuti durante le puntate del trono Over di Uomini e Donne, Pamela ha deciso di chiudere con Stefano ma non è detto che, prossimamente, i due possano chiarire i malintesi tornando in trasmissione il prossimo autunno per rivelare di aver fatto pace e di essere ritornati insieme.