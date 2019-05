U&D, Pamela Barretta tradita da Stefano: "Più falso di quanto credessi". Guerra social con Ursula Bennardo

Per Pamela Barretta, la dama del trono over di “Uomini e Donne“, questo non è certo un bel periodo: dopo la fine della storia con Stefano Torrese, la donna ha avuto un duro e violento scontro con Ursula Bennardo. La compagna di Sossio Aruta ha pubblicato una Instagram Story e Pamela non ha perso tempo a replicare.

Ricordiamo che la storia tra Pamela e Stefano è finita a causa di una chat mostrata in puntata da Roberta Di Padua. In questa conversazione l’uomo palesava alla Di Padua la voglia di iniziare una conoscenza con lei: la cosa che ha mandato su tutte le furie Pamela è stato il fatto che Stefano, pur avendole fatto leggere i messaggi, ha cancellato quelli più compromettenti. Inoltre Pamela ha ricordato che, esattamente il giorno dopo aver ricevuto il due di picche da Roberta, Stefano è corso da lei e sentendosi la seconda scelta ha preso la decisione di chiudere definitivamente.

Uomini e Donne, l’attacco di Ursula di Bennardo verso Pamela Barretta

In queste ore nella già complicata vicenda, si intromette anche Ursula Bennardo, incinta di una bimba che nascerà tra qualche mese, che ha commentato la rottura tra Stefano e Pamela attraverso il suo profilo Instagram: “Roberta questa cosa avrebbe dovuto raccontarla tre mesi fa e non adesso… Ma non poteva far brutta figura con Riccardo… Chissà perché adesso. Meglio non parlare. Tu Stefano non hai perso nulla, ti avrebbe lasciato per altro, sa più di scusa”.

La Barretta non ci ha pensato su molto e ha voluto rispondere alle parole della sua ex collega di parterre: “Cara Ursula, senza essere a conoscenza dei fatti ti permetti di fare delle stories su di me e sulla mia relazione. Io dico, stai avendo una bambina, pensa a lei e alla tua vita. Parli di scuse… Io invece parlo di dignità! Cosa che tu non sai nemmeno dove abita!”, e poi conclude con un affondo: “Se tu accetti tradimenti fatti tuoi, ma non siamo tutte come te. Quindi taci e non giudicare. Grazie e buona vita“.

Come facilmente deducibile, Ursula non è rimasta in silenzio e per tutta risposta le ha dato della “ignotante” e della “capra” fino ad arrivare a pesanti insinuazioni: “Magari grazie a me farà qualche follower… […] Non imparerà mai. È una persona ignorante… Vivrà a vita così come i cani randagi, allo sbaraglio e all’attacco”.

Emerge inoltre un altro particolare riguardante la storia d’amore ormai finita tra Stefano e Pamela. La dama del trono over ha voluto ringraziare una persona – presumibilmente una ex di Stefano – per averle aperto gli occhi su Torrese: “Ringrazio questa persona che oggi mi ha aperto gli occhi raccontandomi tutto… E farmi capire chi sei… Stesso film… Ora si spiega tutto… Stesso copione… Mi ha messo davanti la verità… Più falso di quanto credessi… Detto questo chiedo cortesemente di essere lasciata in pace. Quando due donne si incontrano ed esce fuori la verità. #lariconosci”.