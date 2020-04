U&D over, è tornato il sereno tra Enzo Capo e Pamela Barretta

Enzo Capo e Pamela Barretta si sono conosciuti e innamorati negli studi di “Uomini e Donne“, dove entrambi erano partecipanti del trono over. Una frequentazione, la loro, che si è mostrata tormentata fin dalle prime battute, fino al dolce epilogo a cui nessuno credeva, ma che li ha portati ad abbandonare insieme la trasmissione, mano nella mano.

Una volta fuori dal programma, Enzo e Pamela hanno vissuto una vera e propria favola, con vacanze di lusso alle Maldive e Dubai, presentazioni ufficiali in famiglia (Pamela ha fatto si che Enzo conoscesse suo figlio) e progetti per un futuro insieme come il concepimento di un bambino. La Barretta dopo le sofferenze patite in trasmissione ad opera dell’ex cavaliere Stefano Torrese, sembrava aver trovato finalmente il suo principe azzurro.

Eppure come un fulmine a ciel sereno, qualche settimana fa Pamela aveva annunciato la rottura con Enzo, quest’ultimo dal canto suo aveva ammesso che si trattava solo di una forte discussione e così il mistero si è infittito sempre più. Oggi però tra i due sembra essere tornato definitivamente il sereno e si sa, l’amore non è bello se non è litigarello.

A dissipare ogni dubbio ci ha pensato Enzo, il quale attraverso il proprio profilo Instagram ha pubblicato un video romantico, che rappresenta tutti i momenti più belli vissuti insieme a Pamela. Oltre a ciò, l’ex cavaliere ha fatto un altro passo nei riguardi della sua compagna, dedicandole il brano di Alessandra Amoroso “Fidati di me“. Un gesto questo, che Pamela senza ombra di dubbio ha apprezzato, la Barretta ha infatti ricondiviso sul proprio profilo Instagram il video postato da Enzo.

Insomma pace fatta tra l’ex dama e cavaliere del trono over di “Uomini e Donne”, i quali in questo periodo di quarantena forzata a causa del coronavirus, non hanno la possibilità di vedersi ma non perdono occasione per manifestarsi vicendevolmente e pubblicamente l’amore che nutrono l’uno verso l’altro, ufficializzando il ritorno di fiamma.