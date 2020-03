U&D over, è giunta al capolinea la storia d’amore tra Enzo Capo e Pamela Barretta

Pamela Barretta e Enzo Capo sono stati una delle coppie più discusse nella stagione in corso del trono over di “Uomini e Donne“. Dopo svariate peripezie i due hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione per godersi e coltivare la loro storia d’amore. E’ stata Pamela a partecipare ancor prima di Enzo alla trasmissione, vivendo una delusione da parte del cavaliere Stefano Torrese.

Dopo Stefano, Pamela ci ha creduto e si è rimessa in gioco e l’arrivo e la vicinanza ad Enzo ne sono state la prova. Si sono conosciuti, frequentati e dati l’esclusiva ma, prima di abbandonare la trasmissione hanno vissuto un momento di alta tensione, con accuse reciproche, salvo poi tornare sui propri passi e annunciare, con grande sorpresa di tutti, di voler andare via insieme.

Da quel momento la loro storia la loro storia è stata tutta in discesa, Pamela e Enzo si sono mostrati più uniti e innamorati che mai, tra vacanze da sogno alle Maldive e a Dubai e presentazioni ufficiali in famiglia, la Barretta ha infatti fatto in modo che Enzo e suo figlio si conoscessero. Sono tornati in trasmissione e hanno annunciato che le cose tra loro procedevano a gonfie e vele, a più riprese si è vociferato sulla possibilità di avere un figlio e la coppia non ha mai smentito, ma non tutte le favole, purtroppo, hanno un lieto fine e questo sembrerebbe essere il caso dell’ex cavaliere e della sua compagna.

Quando tutto sembrava andare alla grande, ecco che arriva la stoccata: Pamela ed Enzo si sono lasciati. A dare l’annuncio shock, che arriva come un fulmine a ciel sereno, è stata la Barretta, la quale rispondendo ad alcune domande dei followers, sul proprio profilo Instagram, ha confermato la triste verità. Nello specifico è stato un utente a chiederle. “Ti sei lasciata con Enzo?“.

Pronta è arrivata la risposta dell’ex dama: “Si…mi ha lasciata“. Insomma la risposta di Pamela non lascia dubbi: è stato Enzo a lasciarla. Le motivazioni restano oscure e chissà se i diretti interessanti vogliano fornire qualche spiegazione in più. Nel mentre, per chi spera di rivedere la Barretta a “Uomini e Donne”, anche in questo caso la sua risposta è stata chiara: “No grazie“.

Pamela non ha intenzione di tornare nel talk show dei sentimenti e d’altronde dopo due delusioni patite, il suo atteggiamento è abbastanza comprensibile. Molti sono stati i messaggi di solidarietà ad indirizzo dell’ex dama, ma c’è stato anche chi le ha lanciato qualche frecciatina: “Ora che ti sei lasciata con Enzo chi ti pagherà le vacanze?“. La risposta al vetriolo di Pamela non si è fatta attendere: “Il mio portafoglio. Come ho sempre fatto“.