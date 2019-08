U&D, l’estate di Gemma Galgani prende una piega malinconica: la dama del trono over spiega i motivi

Gemma Galgani, grazie al trono over di “Uomini e Donne“, è seguita da tantissimi fan che sentono tanto la sua mancanza durante la pausa estiva che, come di consueto, si prende il programma di Maria De Filippi nei mesi estivi. Ma la dama torinese non vuole abbandonare del tutto il suo pubblico e così sulla pagina Instagram del programma è comparsa una rubrica intitolata “L’estate di Gemma“, con lo scopo di tenere informati i fan.

Nell’ultimo video pubblicato, però, Gemma ha fatto preoccupare la sua tifoseria perché è apparsa spenta e sconsolata, le sue parole non hanno certo dimostrato il contrario. La Galgani ha annunciato di essere entrata ufficialmente in ferie, ma questa sua attuale condizione non le reca la felicità che dovrebbe.

Uomini e Donne, Gemma Galgani confessa ai fan il motivo della sua malinconia

In effetti, chi la segue sa quanto sia attaccata al suo lavoro in Teatro ed è risaputo che chi ama il proprio lavoro non lo considera tale, e può trovarsi spaesato quando non può espletare i suoi doveri. E’ proprio ciò che è successo a Gemma, come lei stessa dichiara: “Da oggi sono ufficialmente in ferie, in vacanza, però non so a voi ma a me succede che nel momento in cui inizio ad avere del tempo libero, quasi non mi viene nemmeno la fantasia di come occuparlo“.

Parole che hanno lasciato perplessi tutti coloro che, invece, non vedono l’ora di avere un po’ di tempo per se stessi e godersi del meritato riposo. Continua poi confessando: “In un primo momento provo una sensazione di vuoto, di smarrimento e devo cercare di riempire il vuoto con il pieno“.

Ammette che questa condizione sia molto strana, convenendo tra sé e sé che si fa di tutto per avere del tempo libero e poi è strano come, almeno per lei, diventi un problema riempirlo. Non si sa se questo suo sfogo sia dovuto a un’altra delusione d’amore per la storia con Mario che, in effetti, è totalmente sparito e non si hanno più sue notizie. Intanto, la malinconia che prova Gemma in un momento che dovrebbe essere molto stimolante per lei, visti anche i progetti lavorativi futuri insieme a Giulia De Lellis e al loro programma “Giortì“, non promette nulla di buono, soprattutto in campo sentimentale.