Maria De Filippi in tv con un nuovo programma di nome "Giortì": le prime news

Maria De Filippi, dopo Uomini e Donne, C’è Posta per Te ed Amici, è pronta a sfondare in televisione grazie a un nuovo programma televisivo. La trasmissione, come si può leggere sul sito di “Witty TV“, si chiamerà Giortì. Sempre dalla pagina, è possibile iscriversi anche ai casting per partecipare a questo nuovo format.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, poiché fino a questo momento non si era minimamente parlato di una possibile nuova trasmissione ideata da Maria De Filippi. “WittyTV“, sul proprio sito web, ha deciso anche di spiegare come sarà il programma.

Le prime anticipazioni

Su WittyTV si legge: “Giortì è il racconto di una festa indimenticabile. Non c’è mai una festa uguale all’altra ma ci sono sempre tante occasioni per celebrare la vita: il compleanno, la nascita, il matrimonio, le unioni civili, i festeggiamenti tradizionali come la Quinceanera o il Bar Miztvah, e ogni altra celebrazione che sia religiosa, profana, pubblica o privata. Dietro ogni festa c’è sempre una storia da raccontare. Raccontaci la tua”.

Non è difficile partecipare al nuovo programma prodotto dalla Fascino PGT. Bisogna infatti collegarsi a WittyTV, e compilare il modulo in cui inserire il nome, cognome, e soprattutto il tipo di festa, dal “compleanno speciale” fino al “matrimonio”, e “altro” ancora.

Per il momento non si conosce neanche il conduttore di questa trasmissione. Infatti, non è da escludere che al timone non ci sarà Maria De Filippi ma Valeria Marini. Quest’ultima infatti, a “Uomini e Donne“, sta preparando la festa della scelta ai due tronisti Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli. Più difficile, ma non impossibile, la presenza di Giorgio Manetti. Infatti l’ex cavaliere di U&D con la sua azienda tratta di “organizzazione eventi” come i matrimoni. Tuttavia, queste restano solamente delle indiscrezioni.