U&D, l’amara replica di Giovanna Abate a Sammy Hassan

Delusa, amareggiata e soprattutto sorpresa, queste sono le emozioni che in questi giorni sta provando l’ex tronista di Uomini e Donne, Giovanna Abate. Come raccontato nei giorni scorsi, la storia tanto voluta da Giovanna con il suo Sammy è finita prima ancora di iniziare veramente.

Una decisione presa dal corteggiatore che ha sorpreso persino la tronista. Dopo alcuni giorni di silenzio, la Abate ha deciso finalmente di replicare – sul magazine di Uomini e Donne – alle dichiarazioni fatte da Sammy qualche giorno fa. Ciò che la Abate ancora non si spiega è la motivazione reale di questa rottura.

I litigi e le varie incomprensioni, che sono nate dopo la chiusura del programma e dopo la scelta della Abate, non giustificano in alcun modo una rottura di un rapporto in maniera così prematura. A detta della tronista, infatti, sembra che non ci sia stato modo di approfondire la relazione, di conoscersi meglio, di capire i propri difetti e i propri pregi.

Secondo il parere di Giovanna, Hassan non avrebbe dato abbastanza fiducia al rapporto, iniziando questo percorso con totale disinteresse; infatti la Abate ha dichiarato: “Ci sono rimasta male per questa fine e sono ferita“. Poi inizia a ripercorrere i giorni trascorsi insieme, quando il 22 Giugno andò a Milano ma, pur di non disturbare troppo Sammy nel suo ruolo di padre, andò a pernottare a casa di Cecilia Zagarrigo.

Sembra che proprio a Milano i due abbiano dato il via alla prima litigata di coppia. Dopo una serie di alti e bassi, la donna non riusciva ad accettare come stesse procedendo la storia, decidendo quindi di voler ritornare a Milano per trascorrere il compleanno di lui insieme.

All’inizio sembrava che tutto fosse andato per il verso giusto, ma la notte stessa Sammy ha riportato i problemi affiorati giorni prima, decidendo di voler chiudere definitivamente il rapporto, senza dare spiegazioni ulteriori.

A quel punto pare che il ragazzo avrebbe deciso di non festeggiare più il compleanno con Giovanna, partendo per Forte dei Marmi e ponendo un punto definitivo alla loro storia.