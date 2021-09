U&D, la trasformazione di Riccardo Guarnieri: una foto divide il web

Riccardo Guarnieri ha provato, per più di un’edizione, a trovare l’amore nello studio di “Uomini e Donne“. A partire da Ida Platano, con la quale ha avuto una lunga e travagliata relazione conclusa poi con un addio definitivo, fino ad arrivare a Roberta di Padua.

Con quest’ultima il cavaliere aveva iniziato una conoscenza subito dopo la fine della storia con la Platano, ma Guarnieri non riusciva a provare alcun sentimento per Roberta, decidendo quindi di chiudere ogni rapporto. Il suo ritorno nel dating show di Maria De Filippi, lo ha riavvicinato alla Di Padua e questa volta le cose tra loro sono addirittura peggiorate, arrivando a scambiarsi insulti e gravi accuse di complotti vari per rimanere in trasmissione.

La foto di Riccardo Guarnieri che mostra il suo cambiamento

Durante l’estate, Riccardo è rimasto nell’ombra. Ora, invece, ha deciso di pubblicare una foto su Instagram che ha testimoniato la sua grande trasformazione. I fan di “Uomini e Donne” sapranno di sicuro quanto Guarnieri tenga al suo aspetto fisico, particolare che anche la stessa De Filippi ha fatto notare in più occasioni, e il post pubblicato mostra un Riccardo in forma smagliante e notevolmente dimagrito.

La foto, però, non è piaciuta proprio a tutti e alcuni followers lo hanno criticato per aver perso troppi chili: “Peccato ti sei dimagrito un po’ troppo“, “Credimi stavi meglio prima” anche se, per onor di cronaca, sono molti di più i complimenti che ha ricevuto.

Staremo a vedere se l’ex cavaliere deciderà di sedersi di nuovo nel parterre maschile e provare a trovare la persona giusta, sicuramente il suo fisico statuario lo potrebbe aiutare parecchio, ma soprattutto il fatto che abbia dichiarato di non sentire la mancanza di Roberta e di avere il cuore libero per poter iniziare una nuova storia d’amore. Per saperlo con sicurezza dovremo attendere il prossimo lunedì quando inizierà la nuova stagione di “Uomini e Donne”.