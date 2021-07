U&D, Riccardo Guarnieri rompe il silenzio: "Roberta non mi manca, mi ha solo umiliato"

Tra Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua le cose non sono andate come molti fan di “Uomini e Donne” speravano. La loro storia è iniziata qualche anno fa, durante un momento di crisi tra l’ex cavaliere e Ida Platano, per poi finire da lì a poco quando Riccardo decise di riprovarci con Ida, chiedendole addirittura di sposarlo.

Il ritorno in trasmissione di Guarnieri nella scorsa edizione, ha segnato di nuovo l’inizio di una loro frequentazione, finita in tragedia con reciproche accuse di ogni sorta. Ora, dopo un periodo durante il quale Riccardo è rimasto in silenzio, ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni sul settimanale del dating show di Maria De Filippi, “Uomini e Donne Magazine“.

Riccardo fa sapere di essere single e di non avere alcuna intenzione, al momento, di lanciarsi in una nuova relazione: “Sono tornato a essere quello che ero: single e spensierato” dichiara convinto l’ex cavaliere e immancabilmente rilascia anche alcune dichiarazioni sulla sua ex fidanzata Roberta.

Le dure parole di Riccardo Guarnieri su Roberta di Padua

“Roberta è stata attaccata sui social? Non mi riguarda più la cosa. Ognuno deve prendersi le proprie colpe che, in questo caso, sono al cinquanta e cinquanta. Non ho mai sentito la sua mancanza, nemmeno i primi giorni post rottura perché era vivo il ricordo delle sue parole che ho vissuto come offese. Mi è sembrato che lei, a un certo punto, non facesse altro che umiliarmi, o almeno mi sono sentito così, pur di avere ragione”. Sembra quindi che Riccardo non abbia ancora del tutto digerito le forti accuse che Roberta gli aveva rivolto durante gli ultimi confronti a centro studio.

Ai fan della trasmissione sono ormai noti la permalosità e il puntiglio di Riccardo, e proprio queste sue caratteristiche lo hanno allontanato sempre di più da Roberta che, senza pensarci troppo su, ha sempre sbandierato i particolari della loro relazione, a volte anche molto privati, insistendo soprattutto sulla poca attrazione che dimostrava nei suoi confronti. Insomma, una storia finita e archiviata che potrebbe far pensare ad un ritorno di Guarnieri nel programma, anche se questa ipotesi al momento sembra alquanto remota.