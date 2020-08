U&D, la fuga di Gemma Galgani: un indizio rivela dove si trova la dama

Da qualche settimana non si hanno più notizie della famosa tronista del trono over di “Uomini e Donne”. Si parla di Gemma Galgani; la donna infatti ha completamente chiuso ogni forma di comunicazione con i suoi fan, e sono in molti i fan che iniziano a nutrire non poca preoccupazione (commista anche a curiosità), su cosa possa essere accaduto alla dama torinese.

Non è una sorpresa che la storia tra lei e Sirius (nome d’arte di Nicola Vivarelli), non andava proprio per il verso giusto. Una situazione di stallo che ha visto i due allontanarsi sempre di più, fino a sospendere ogni forma di frequentazione. E pensare che all’inizio Gemma ci credeva molto nel rapporto, tanto che erano stati diversi gli episodi dove i due, in quel di Roma, hanno passeggiato mano nella mano.

Sirius poi, sempre nell’ottica di approfondire il rapporto con la tronista, le aveva proposto di andare a Forte Dei Marmi insieme. Qualcosa però ha fatto desistere la Galgani dal raggiungere Nicola, qualcosa che oggi non vi è dato ancora sapere. Da quest’ultimo episodio tra i due, subentra poi il silenzio totale da parte di Gemma, l’assenza completa da ogni radar. Intanto Sirius è preso dai suoi studi, un corso di aggiornamento.

Di recente però un piccolo indizio viene estrapolato dalle Instragram stories di un’altra nota tronista, molto amica della Galgani, ovvero Ida Platano. Entrambe reduci da una serie di esperienze amorose passate non proprio felici, le due donne hanno stretto, col tempo, una profonda e sincera amicizia, pronte a sostenersi l’una con l’altra.

Dalle storie della Platano infatti è possibile osservare una moka a due tazze, dove viene taggato il nome della Galgani. A giudicare dalla storia in questione, sembra che la dama torinese sia proprio ospite dalla sua amica Ida. Non sarebbe di fatto una novità che le due trascorrano molto tempo insieme, sia a telefono, ma anche nella vita reale.