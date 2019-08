U&D, Karina Cascella difende la Mennoia. Teresa infuriata tira in ballo la Frizziero: "Le hai rubato il fidanzato!"

In questi giorni si sta scatenando un vero e proprio putiferio intorno al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Tutto è iniziato quando la redazione del programma ha contattato l’ex tronista Claudio Sona, provocando le ire del suo ex fidanzato Mario Serpa. A rispondere alle polemiche è stata l’autrice Raffaella Mennoia e, ben presto, si è aggiunta alle polemiche anche Teresa Cilia.

Quest’ultima non le ha mandate a dire alla Mennoia e con diverse Instagram Stories ha rivelato tutta l’acredine che si era creata tra loro durante la collaborazione della Cilia nella redazione del programma. Teresa è arrivata a dire che la Mennoia decide se e quando far uscire determinate informazioni sui protagonisti di Uomini e Donne, e che la sua storia con l’allora tronista Jack Vanore era già iniziata durante il trono del ragazzo. La Mennoia ha risposto con un comunicato ufficiale sulla pagina del programma, ma tra querele e diffide la questione sembra tutt’altro che risolta.

Uomini e Donne, l’intervento di Karina Cascella e la vicenda di Paola Frizziero

A mettere altra benzina sul fuoco, ci ha pensato Karina Cascella che scende in campo per difendere a spada tratta la Mennoia, sua amica da 20 anni, come lei stessa rivela. L’opinionista di Barbara D’Urso, sempre sul social Instagram, non si spiega come la Cilia possa essere così ingrata verso una persona che le ha fatto conoscere l’uomo della sua vita e suo attuale marito: “Come fai a denigrare in quel modo l’operato di Raffaella Mennoia? Oggi la gente ha perso la testa, per i follower non capisce più niente. Guarda caso parlano quelli su cui i riflettori si sono spenti da un po’”.

Teresa non resta a guardare e le risponde a tono: “Mi dai lezioni di vita? Certo che Raffaella è una tua cara amica, vi parate il cu** a vicenda”, poi tira in ballo anche situazioni del passato e fa il nome di Paola Frizziero, ricordando i tempi in cui la ragazza fu la scelta di Salvatore Angelucci. Paola insinuò dei dubbi sul rapporto che c’era tra il suo fidanzato e la Cascella, ma quest’ultima le diede della pazza precisando che si trattava solo di un’amicizia. Poco tempo dopo Karina ammise di essere innamorata e con Salvatore ebbe una figlia. La Cilia non dimentica e puntualizza: “Ma chi se lo dimentica quando avete fatto passare per pazza Paola Frizziero che poi alla fine la verità è uscita fuori. Che tu gli hai sostanzialmente rubato il fidanzato. Ma di cosa stiamo parlando? E fai la morale a me? L’hai fatta uscire pazza, gliene hai dette di tutti i colori e nel frattempo cosa facevi?”.

A proposito dell’ingratitudine, precisa che lei non ha mai parlato male della redazione in generale, alla quale sarà sempre riconoscente, ma di una persona ben precisa: la Mennoia. Conclude poi con l’affondo: “Io capisco che devi partire in sua difesa però siete fatte della stessa pasta, questo è il vero motivo. Sai qual è la differenza tra me e te? Che io non mi faccio comandare da nessuno“.