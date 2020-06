U&D, Ida Platano e quello strano messaggio: "Se non puoi, devi e se devi, puoi"

Si torna a parlare della coppia composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Chi segue il famoso dating show di Maria De Filippi, “Uomini e Donne“, conosce bene la coppia, una storia caratterizzata da numerosi alti e bassi, da abbracci e incomprensioni, ma alla fine i due hanno saputo ritrovare il vero amore, l’uno nell’altra.

La dama bresciana del trono over infatti appare oggi molto innamorata del suo cavaliere Riccardo, ma ciò che è saltato all’occhio di numerosi fan della coppia è la prolungata assenza del Guarnieri sui profili social. Nonostante si conoscesse già da tempo la grande riservatezza di Guarnieri, è pur vero che il compagno di Ida, seppur raramente, era comunque attivo sui social. I suoi fan infatti hanno notato che l’uomo non pubblica qualcosa sul suo profilo oramai da molti mesi.

Dal punto di vista dei social, a fare la differenza è Ida, che utilizza quotidianamente i social network, sia per diletto, ma anche per motivi lavorativi, intenta a sponsorizzare numerosi prodotti dimagranti e di bellezza. La Platano inoltre è solita anche pubblicare stralci di vita quotidiana, come in questo il caso; la donna ha infatti di recente pubblicato una frase alquanto criptica: “Se non puoi, devi. E se devi, puoi“.

La frase è di Anthony Robbins ed in molti si sono chiesti se non fosse indirizzata proprio a Guarnieri. Ciò che appare certo è che i due hanno trascorso tutto il periodo del lockdown insieme, poi Riccardo è partito per la volta di Taranto, non appena l’emergenza è rientrata, per andare a trovare la sua famiglia.

In ultimo la Platano è stata anche di recente criticata per una foto pubblicata su Instagram, che la ritrae Ida in tutta la sua bellezza, mentre indossa delle lenti a contatto colorate ed in molti hanno avuto da ridire sulle lenti azzurre: “Per favore però togli le lenti colorate sei bella uguale, anzi di più perchè naturale“.