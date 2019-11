U&D: i fan sostengono che Juan Luis si stia prendendo gioco di Gemma per motivi di popolarità

I telespettatori appassionati dal trono over di “Uomini e Donne” si stanno domandando se il Venezuelano Juan Luis si stia prendendo gioco di Gemma Galgani. Nelle ultime settimane infatti i sospetti che Juan Luis stia utilizzando la dama Torinese per sponsorizzarsi sui social e trovare consensi si stanno facendo sempre più forti.

Juan Luis infatti è da subito diventato un volto molto conosciuto del programma di Maria De Filippi, da quando ha ottenuto questa popolarità infatti, il corteggiatore si è dedicato molto alle sue pagine social e mai ha negato un saluto ai suoi fan. Proprio per questo motivo i fan del programma stanno sostenendo che l’interesse principale dell’uomo sia la popolarità che sta guadagnando lo stesso.

Juan Luis poche ore fa’ ha condiviso una foto che lo ritraeva intento a fare shopping, non sono mancate le critiche e i commenti di avvertimento rivolti a “Gem” ( il nome con cui era solito chiamarla Giorgio Manetti). “Non lo vedo sincero, stai attenta Gemma che ti prende in giro!” questo è stato il duro ammonimento rivolto alla tanto discussa dama Torinese da uno dei suoi followers.

Nonostante i tanti rumors che vedono coinvolti Gemma e Juan Luis Ciano, sembrerebbe che i due non si facciano influenzare da quello che ne pensa la gente. La loro frequentazione sta proseguendo a gonfie vele, ma la paura di una nuova delusione per Gemma è sempre dietro l’angolo. Dopo il due di picche di Giorgio Manetti, la donna sembrerebbe molto più fragile.

Proprio Giorgio Manetti si è reso protagonista di una nuova dichiarazione riguardante Gemma Galgani sulle pagine di “Uomini e Donne Magazine”: “Non rinnego nulla del mio percorso e della mia storia con Gemma: sono stato me stesso (…) e ho portato avanti la mia filosofia di vita. (…) Vorrei dire a Gemma solo una cosa. Stare da soli non è la fine del mondo, e può essere anche la cosa più bella. Gemma, puoi stare bene in coppia solo se stai bene da sola”.

Il vecchio amore di Gemma dunque sembrerebbe voler dare un consiglio alla sua vecchia fiamma, ora è felicemente fidanzato con una donna, Caterina e ha concluso l’intervista dicendo: “Adesso conviviamo in una casa sulle colline di Firenze, con un magnifico cane, un Flat Retriever che si chiama Bruno. Siamo una bella coppia. Stiamo molto bene in collina, non vivrei mai in centro città”.