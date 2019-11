U&D, Giorgio Manetti lancia una frecciatina a Gemma Galgani: "Stare da soli non è la fine del mondo"

Giorgio Manetti, ex cavaliere del popolare programma condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne trono over“, è tornato a commentare il percorso sentimentale della dama torinese Gemma Galgani, che attualmente sta vivendo un momento molto felice grazie all’arrivo di un nuovo corteggiatore, l’italo-venezuelano Juan Luis Ciano, che per fascino e bellezza ha sorpassato – a detta di molti – il fiorentino.

Nonostante Manetti sia uscito dal celebre dating show da molto tempo, il Gabbiano sembra seguire ancora le vicende di alcuni personaggi della trasmissione, tra cui quelle di Gemma, a cui ha dato dei consigli attraverso una recente intervista a “Uomini e Donne magazine“, dove l’ex cavaliere ha anche parlato della sua nuova fidanzata.

Giorgio Manetti dà un consiglio a Gemma Galgani

Chiuso il capitolo con il Trono over, Giorgio ha trovato la sua felicità al fianco di Caterina, una donna che ama molto lavorare e con cui condivide una splendida casa sulle colline di Firenze. I due condividono anche l’amore per gli animali, infatti entrambi si dedicano con amore anche al loro amato cagnolino.

Non è la prima volta che Giorgio rilascia un’intervista al magazine dedicato interamente alla trasmissione, ma nel corso dell’ultima intervista Giorgio ha rivelato di essere davvero molto felice con la sua nuova compagna. Ma non si ferma solo a questo, infatti manda un messaggio anche a Gemma Galgani: “Vorrei dire a Gemma solo una cosa: stare da soli non è la fine del mondo e può essere anche la cosa più bella” . quindi l’affondo – “Gemma, puoi stare bene in coppia solo se stai bene da sola, oppure Gemma non ce la farai mai“.

Il messaggio di Giorgio a Gemma ha un sapore decisamente amaro, e ci si aspetta che presto la dama torinese replichi alle parole di Manetti. Nel ripercorrere il suo percorso a Uomini e Donne, Giorgio ha affermato di non aver rimpianti né rinnegare nulla di ciò che ha fatto, ribadendo di essere stato sempre vero.

Dopo aver parlato della torinese, Giorgio si è lasciato andare anche ad alcune dichiarazioni sull’altra dama del Trono Over, Anna Tedesco, con cui ha instaurato una bella amicizia. Più volte l’opinionista della trasmissione, Gianni Sperti, ha manifestato pubblicamente dei dubbi circa la vera natura del loro legame, avanzando perfino l’ipotesi che tra i due ci fosse stato ben altro.

A tal proposito Giorgio ha voluto precisare: “Io e Anna siamo sempre stati amici, anche se nessuno ci ha mai creduto. La gente è strana. Tra noi non c’è mai stato niente“. Tra i progetti futuri Giorgio ha rivelato di essere in procinto di partecipare alla registrazione di una canzone per beneficenza, un progetto che riguarderà anche altri artisti.