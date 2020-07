U&D, Giorgio Manetti interviene sulla fine della storia tra Gemma e Nicola: "Tutto un gioco"

Nonostante “Uomini e Donne” sia da più di un mese ormai in pausa estiva, sui social, sulle riviste di cronaca rosa e nel mondo del gossip tutto, non si fa altro che parlare della protagonista indiscussa del talk show: Gemma Galgani. Da quando Gemma ha accettato la corte di Sirius alias Nicola Vivarelli è scoppiato il putiferio e il motivo è legato all’eccessiva differenza di età trai due, ben 44 anni.

Con la fine della trasmissione, tutti gli occhi erano puntati su Gemma e Nicola e c’è da dire che la coppia non ha deluso le aspettative, difatti i detrattori sono sempre stati tantissimi, i quali hanno più volte asserito che la storia non sarebbe durata e che Nicola era solo in cerca di visibilità. Effettivamente la relazione non è andata a buon fine e oggi Gemma e Nicola sono più distanti che mai.

Proprio nelle ultime ore, il giovane Vivarelli dopo un lungo silenzio è finalmente uscito allo scoperto, dichiarando che nonostante lui abbia più volte invitato la Galgani a trascorrere del tempo insieme, quest’ultima si sia sempre rifiutata. Sirius ha poi aggiunto che la dama torinese gli manca. In molti non hanno creduto affatto alle parole di Nicola e tra i detrattori sopra menzionati vi è anche Giorgio Manetti.

Giorgio è stato il grande amore di Gemma a “Uomini e Donne” e nonostante Manetti non faccia più parte, da diverso tempo ormai, della trasmissione vivendo una storia d’amore lontano dalle telecamere, ha comunque voluto esprimere la propria opinione sul periodo di crisi attuale tra la Galgani e Nicola. Manetti è intervenuto nel programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5 e proprio lì ha detto la sua.

Le parole di Giorgio sono state chiare: “Avevano la possibilità di smentire tutti noi scettici. Non è successo. Probabilmente era tutto un gioco“. Manetti ha poi aggiunto che l’amore è un bellissimo sentimento e che per questo: “Non dovrebbe essere un gioco”. Ironico ha poi chiosato: “Sirius, torna a fare il marinaio”.

Sul perché Gemma sia ancora alla ricerca dell’amore dopo 10 anni in televisione, Giorgio non ha avuto, ancora una volta, peli sulla lingua: “Fatti una domanda, dai una risposta: mi verrebbe da dire“. In chiusura l’ex cavaliere ha raccontato in che rapporti è oggi con Gemma e questi sembrerebbero essere praticamente nulli da circa 5 anni.

Come lo stesso Manetti ha dichiarato, l’ultimo contatto risale al 2016 dove i due si sono sentiti per scambiarsi gli auguri di natale e poi da quel momento il silenzio più assoluto. Chissà se Gemma deciderà finalmente di uscire allo scoperto e dire innanzitutto la sua verità in merito alla finestoria con Nicola e poi magari rispondere anche a Giorgio.