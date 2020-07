Gemma Galgani avrebbe lasciato Sirius. Le parole di Vivarelli: "Non so dove sia, mi manca"

La coppia formata da Gemma Galgani e Nicola “Sirius” Vivarelli si è conosciuta durante lo spin-off dedicato alle chat di Skype di “Uomini e Donne“. In quel periodo infatti era impossibile fare assembramento negli studi e partecipare alle famose esterne.

Nonostante la differenza di età di ben 44 anni, Gemma Galgani successivamente ha deciso di voler incontrare Sirius negli studi di “Uomini e Donne”. Le critiche ovviamente non sono mancate, poiché sia il pubblico del web che l’opinionista Tina Cipollari hanno messo in dubbio sin da subito i sentimenti di Sirius, accusandolo di cercare solamente popolarità.

La crisi tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli

Malgrado le accuse, Gemma e Sirius hanno deciso di uscire insieme a “Uomini e Donne”, vedendosi così anche senza l’ausilio delle telecamere di Canale 5. Nel primo periodo le cose sono andate piuttosto bene, poiché in varie interviste Gemma ha rivelato di essersi scambiata anche i primi baci con Nicola, mentre quest’ultimo ammette di essere pronto a partecipare ad una trasmissione con lei.

Negli ultimi giorni però le cose sembrano essersi complicate di molto. I primi segnali di crisi sono stati lanciati da Nicola Vivarelli, il quale ha rivelato che Gemma avrebbe rifiutato di prendere parte alla festa di un suo amico, sebbene l’abbia invitata più di una volta.

Invece, nelle ultime ore, rispondendo ad alcuni commenti su Instagram Vivarelli fa capire di essersi lasciato con Gemma, anche se non lo dice esplicitamente: “Se c’è tristezza nei miei occhi, un motivo c’è”, ha risposto Nicola ad un utente. A un altro che gli chiede dove si trovi Gemma rivela: “Domanda da un milione di dollari, vorrei saperlo anch’io”. Nell’ultima risposta esterna tutta la sua tristezza: “Se una persona ti vuol vedere, ovvio che manchi”.

Per il momento Gemma Galgani non ha ancora commentato questa situazione, ma sicuramente le prime dichiarazioni potrebbero avvenire in una prossima intervista al magazine di “Uomini e Donne”.