U&D, Gemma Galgani spiega il motivo del suo lifting: "Avevo un disagio"

Gemma Galgani è tornata a “Uomini e Donne” con un volto nuovo. La dama torinese ha fatto il lifting e durante la prima puntata della nuova stagione del talk show ha mostrato a tutti i risultati dell’intervento a cui si è sottoposta. Inutile negarlo, le critiche e gli attacchi sono piovuti da ogni dove, Tina Cipollari in primis ha preso di mira la Galgani.

Gianni Sperti al contrario si è complimentato, credendo inizialmente che gli effetti della chirurgia plastica fossero più decisi e invece non hanno cambiato più di tanto il volto di Gemma. Naturalmente, se la dama ha deciso di sottoporsi ad un intervento del genere un motivo ci sarà e la stessa Gemma lo ha confessato al magazine “Nuovo Tv“, in un’intervista rilasciata.

“C’è stato un periodo in cui non mi piacevo più di tanto e questo mi creava disagio nei rapporti con gli altri, visto che avevo avuto frequentazioni anche con uomini più giovani, come Sirius“, ha dichiarato la Galgani. Gli attacchi di Tina, hanno riguardato proprio il fatto che in passato la dama ha ammesso di essere contraria al bisturi e invece proprio lei adesso ne ha fatto uso.

Gemma ha così spiegato che non si piaceva molto e questo le recava disagio quando doveva approcciarsi con gli altri, soprattutto con gli uomini. La Galgani ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica, per stare meglio con se stessa. Non poteva di certo mancare un commento sulla sua nemica Tina, difatti a tal proposito Gemma ha dichiarato: “Sono sottoposta da anni agli attacchi di Tina, che prova ad abbattermi, offendendomi con le sue parole“.

Infine la Galgani, ha lanciato una vera e propria stoccata ad indirizzo della Cipollari: “Vuole farmi capitolare, invece, mi rivede sempre al mio posto“. Dunque, se Gemma ha fatto ricorso alla chirurgia estetica è stato per non sentirsi a disagio con gli uomini, soprattutto quelli più giovani come Nicola. Che la dama deciderà di intervenire ancora per modificare qualche altra parte del suo corpo? Non resta che attendere eventuali sviluppi futuri.