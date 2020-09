“Uomini e Donne” è ricominciato e finalmente abbiamo visto il nuovo volto di Gemma. La dama torinese, lo scorso luglio ha deciso di sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica, praticando il lifting. La notizia è rimasta segreta fino alla registrazione della prima puntata e dopo che le anticipazioni hanno svelato quanto accaduto, adesso abbiamo potuto finalmente vedere dal vivo il cambiamento.

Il volto di Gemma è sempre stato avvolto nel mistero in queste settimane, e solo con la messa in onda della prima puntata di “Uomini e Donne” è stato svelato. La notizia ha destato scalpore e naturalmente la sua più acerrima nemica, Tina Cipollari, non poteva far altro che attaccarla e criticarla. Difatti tra le due donne, è andato di scena l’ennesimo scontro infuocato.

Al contrario invece, Gianni Sperti si è complimentato perché il ritocchino fatto non ha poi cambiato più di tanto il volto della dama torinese. Durante la messa in onda della puntata, gli utenti del web hanno iniziato a commentare le immagini viste e soprattutto un dettaglio non è passato inosservato. Gli spettatori, hanno notato che l’operazione ha in realtà messo in risalto il naso di Gemma, uno dei tratti distintivi del suo volto.

La Galgani difatti ha sempre presentato un naso pronunciato e a proposito di esso, i commenti sono stati piccati. “Si vede di più il naso che non è proprio il suo punto forte. Gemma ritenta“, ha scritto qualcuno su Twitter. “Oddio ma hanno fatto un miracolo! Potevano intervenire anche sul naso già che c’erano“, ha scritto qualcun’altro e ancora: “Gemma potevi rifarti anche il naso“, “A Gemma ora risalta di più il naso. Boh, tutto questo cambiamento non lo vedo“, “Ma Gemma che lifting si è fatta, è uguale a prima ahahah già che c’era si poteva rifare il naso e faceva 31“.

Insomma, i commenti sono stati tutti ad indirizzo del naso della Galgani e sul fatto che poteva rifarsi anche quello. Gemma in trasmissione, ha ammesso di aver fatto il lifting perché per una volta nella vita voleva pensare a se stessa e le mani esperte del professor Gasparotti, le hanno restituito un risultato che le è piaciuto e l’ha convinta.