U&D, Gemma e Nicola nella bufera: la Galgani si sfoga

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, non si fa altro che parlare di loro. Senza dubbio, Gemma e Nicola sono la coppia del momento, la coppia anomala che mai si è vista a “Uomini e Donne“, la coppia che non fa altro che attirare critiche e attacchi, la coppia al centro della cronaca rosa. Ebbene si, ciò che li rende così particolari è il fatto che tra la dama torinese e Vivarelli intercorrono 44 anni di differenza.

Nicola, nonostante i suoi 26 anni ha deciso di corteggiare la Galgani che di anni ne ha 70 e da quel momento, il web e non solo è esploso. Adesso che la stagione di “Uomini e Donne” è terminata a causa della pausa estiva, difatti tornerà il prossimo settembre, si continua a parlare dei due, con tante, tantissime persone convinte del fatto che Gemma e Sirius non supereranno indenni l’estate, d’altronde il pensiero comune è che lui sia solo alla ricerca di visibilità.

A Gemma viene recriminato il fatto che abbia accettato la corte di un ragazzino che potrebbe essere suo nipote e soprattutto che subito si è legata a lui, come se le esperienze del passato non le avessero insegnato nulla e adesso ancor di più a causa della differenza di età. Sui social si continua a parlare di Nicola e Gemma e ad attaccarli, uno degli ultimi è stato Alessandro Calabrese, ex gieffino ed ex corteggiatore proprio a “Uomini e Donne”.

Negli ultimi giorni, si vocifera che Vivarelli e la dama torinese possano partecipare a “Temptation Island Vip“ e, riprendendo proprio questa notizia, Calabrese ha pubblicato alcune storie su Instagram facendo delle illazioni. Alessandro ha pubblicato lo screen della notizia e ha poi aggiunto: “Cosa non si fa per Temptation Island“. Insomma Calabrese sembra non credere al legame tra la Galgani e Nicola, avallando l’ipotesi che si tratti solo ed esclusivamente di una trovata pubblicitaria.

In queste ultime ore, Nicola è stato preso di mira anche dall’influencer Amedeo Venza, il quale ha risposto alle ultime storie Instagram del giovane 26enne, storie nelle quali Sirius testimonia di essere a Torino, paese nel quale Gemma vive, ripostando a sua volta sul proprio profilo, una foto di Nicola accompagnata dalla seguente didascalia: “Ma è sempre il nipotino di Gemma? No perché vorrei capire che filtri aveva in Tv…”.

L’ironia piccante di Venza è palese, segno questo che nemmeno l’influencer crede al legame tra la dama torinese e Vivarelli. Gemma però nelle ultime ore è uscita allo scoperto e ha pubblicato sul suo profilo Facebook un lungo post nel quale ringrazia i suoi fan: “Avrei voluto abbracciarvi tutti, ma non si poteva. Lo faccio adesso con le parole per dimostrare la mia gratitudine per avermi sempre seguita con affetto nei momenti più belli e in quelli più difficili. Grazie per aver condiviso con me i miei sogni e le mie speranze!“.

Gemma ha quindi ringraziato tutti coloro che l’hanno seguita e appoggiata in questa stagione di “Uomini e Donne”, segno questo che a dispetto delle malelingue, la dama torinese fa orecchie da mercante e guarda avanti. Gli innumerevoli fan della Galgani hanno apprezzato le sue parole, difatti le hanno risposto con commenti più che positivi.