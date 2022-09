U&D, ex corteggiatore di Gemma Galgani: "A volte vorrei morire, non vivo più"

Ascolta questo articolo

In queste ore un ex corteggiatore di Gemma Galgani ha pubblicato sul suo profilo Instagram un triste sfogo. Il cavaliere in questione è Fabrizio Cilli, il 40enne arrivato alla corte di Maria De Filippi per tentare di conquistare il cuore della bionda torinese.

I fan di “Uomini e Donne” ricorderanno molto bene il vespaio che si era alzato dopo che la Galgani non aveva apprezzato alcune foto hot pubblicate dall’uomo sui social. Da lì a poco il suo percorso si è interrotto nel peggiore dei modi, infatti il cavaliere fu allontanato dalla trasmissione dopo che lui stesso dichiarò di non essere mai stato attratto da Gemma e di essere arrivato nel programma per avere visibilità.

Allontanato dalla redazione, a nulla sono serviti i vari tentativi di tornare in studio, anche dopo aver chiesto più volte scusa per il suo comportamento. Ultimamente Cilli è apparso in qualche programma televisivo come “Striscia la Notizia”, “Guess my age” e “Affinity”, un reality show trasmesso in streaming, ma la vera speranza del 40enne era di entrare a far parte del “GF Vip” anche se a quanto pare il sogno non si è avverato.

Fabrizio Cilli, il triste sfogo su Instagram

In queste ore, dicevamo, Fabrizio ha scritto parole disperate che fanno capire quanto sia un momento complicato per lui: “Sto aspettando un’operazione delicata alla spina dorsale, non ho mai sofferto così tanto in vita mia. Alcune volte la notte vorrei morire, non vivo più”. Sembra quindi che prossimamente Cilli dovrà affrontare un intervento chirurgico che potrà alleviare le sue pene e senza dubbio ci terrà informati sul suo stato di salute.

Purtroppo i telespettatori di “Uomini e Donne” non conservano di lui un bel ricordo, la sua uscita di scena è stata accompagnata da molte critiche e quando lui stesso ha ammesso di aver preso in giro la redazione, se da una parte è stata apprezzata la sincerità, dall’altra la delusione è stata grande.