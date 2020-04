U&D: ecco chi potrebbe essere Alchimista, il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate

Il nuovo format di “Uomini e Donne“, vede la dama Gemma Galgani e la tronista Giovanna Abate chattare con uomini sconosciuti e misteriosi. A causa dei tempi difficili che stiamo vivendo e con il Coronavirus che circola ormai nel mondo indisturbato, mietendo vittime su vittime, anche la televisione italiana si è ritrovata a fare i conti con il mostro invisibile e letale, “Uomini e Donne” compreso.

E così per ovviare alla situazione, Maria De Filippi e company hanno deciso di andare in onda proponendo una formula rivisitata del classico format, una formula che mette al centro dell’attenzione la parola. E così Gemma e Giovanna stanno conoscendo nuovi corteggiatori grazie all’interazione virtuale e senza sapere nulla di loro, nemmeno il nome reale.

Se Gemma è ormai presa da tutti i suoi pretendenti, tra le cui fila vanta la presenza di un giovane 26enne; Giovanna da un lato è sempre più in guerra con i suoi vecchi corteggiatori, Alessandro e Sammy, dall’altro invece è affascinata, quasi rapita da “Alchimista“, un ragazzo che sta sfoderando tutto il suo talento per far breccia nel cuore della bella romana.

“Alchimista” le ha fatto una sorpresa e ciò ha piacevolmente colpito la tronista, facendola capitolare pian piano sempre più. Attraverso un percorso sensoriale, il giovane le ha fatto conoscere qualcosa in più di se e al contempo l’ha corteggiata come ogni donna vorrebbe. Ciò ha portato i fan del programma a domandarsi quale fosse la vera identità di “Alchimista” e una risposta a tale domanda arriva direttamente dal portale “Ilvicolodellenews“.

Secondo le “talpine“, le quali hanno messo insieme diversi indizi, “Alchimista” sarebbe addirittura un vecchio corteggiatore di Giovanna, un ragazzo che si presentò alla prima puntata, superò la “prova” dello speed-date, ma del quale poi non se n’è saputo più nulla. La Abate e “Alchimista” si sono stuzzicati molto durante le puntate a cui stiamo assistendo, tanto che lui le ha inviato una foto che ritrae il suo fondoschiena (con indosso la t-shirt), dal quale si evince che appartiene ad un ragazzo palestrato e ben curato e proprio questo ulteriore indizio ha allarmato ancor di più le “talpine”.

Dunque il corteggiatore in questione si chiamerebbe Angelo, 26 anni, la stessa età dichiarata da “Alchimista”, fisico scolpito e ciò coincide con lo scatto inviato dal giovane. E’ di Roma e dunque non sarà difficile farlo approdare in trasmissione quando arriverà il momento di conoscersi di persona, inoltre esso ha dichiarato di essere bloccato con il lavoro a causa del covid e Angelo lavora in aeroporto e considerando i tempi che corrono i voli sono fermi. Insomma non resta che attendere il momento in cui sarà svelata la vera identità di “Alchimista” per comprendere se gli indizi messi insieme da le “talpine” de “Ilvicolodellenews” combaciano.