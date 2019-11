U&D: dopo la presenza di Alessandro Zarino in studio, interviene la sorella lasciando tutti sorpresi

Durante l’ultima registrazione del trono classico di “Uomini e Donne” è emerso, grazie alle anticipazioni de “Ilvicolodellenews“, che l’ormai ex tronista Alessandro Zarino si aggirasse tra gli studi. Il pensiero subito è andato al fatto che potesse essere tornato per corteggiare la sua ex corteggiatrice e oggi tronista, Veronica Burchielli.

Il mistero è però stato presto svelato da Maria De Filippi, la quale ha raccontato che la presenza di Alessandro fosse legata ad un’offerta di lavoro che gli è pervenuta direttamente dalla redazione, difatti sarà il nuovo insegnante di CrossFit ad “Amici 2019“. La notizia, non appena è apparsa sul web ha subito destato sospetti, soprattutto negli utenti de “Ilvicolodellenews”.

Ciò in quanto, durante la messa in onda dell’ultima puntata del trono classico di “Uomini e Donne”, si è avuta come la sensazione che fosse stata studiata a tavolino la dipartita di Alessandro, difatti è come se una trappola ordita ai suoi danni dalla conduttrice e dalla redazione prendesse vita, soprattutto dopo le accuse di Alessandro nei confronti di Giulio Raselli, suo compagno di trono.

Il web si è indignato, prendendo le difese di Alessandro e puntando il dito contro la redazione, sono scese in campo, a sostegno di Zarino, le ragazze fidanzate che hanno partecipato con lui a “Temptation Island“, Ilaria Teolis, Katia Fanelli, Nunzia Sansone e persino Jessica Battistello che con lui aveva instaurato un feeling particolare.

Insomma tutti a supporto di Alessandro, lo stesso “Vicolodellenews” ha difeso il ragazzo e il pensiero comune è stato che la redazione e Maria De Filippi abbiano offerto il lavoro a Zarino semplicemente per appianare l’indignazione e il malumore del web. Lo stesso “Vicolodellenews” ha scritto: “Alessandro Zarino è tornato negli studi nemmeno fosse il figliol prodigo! Maria precisa che era lì stamattina e che è stato reclutato per un progetto ad Amici 2019“.

Ma a mescolare le carte in tavola, sorprendendo tutti, è stata la sorella di Alessandro, la quale su Instagram ha riportato e cerchiato la notizia così come scritta da “Ilvicolodellenews”, accompagnata dalla scritta: “Errare è umano, perseverare è diabolico“. Cosa avrà voluto dire con questa frase? Si tratta di una conferma indiretta a quanto sostenuto dal web in questi giorni? O semplicemente non è concorde con tutto il putiferio e realmente la redazione ha offerto lavoro ad Alessandro, senza doppi fini? Non resta che attendere aggiornamenti sulla faccenda.