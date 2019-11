Uomini e Donne anticipazioni: torna a sorpresa Alessandro Zarino, Giulio Raselli in difficoltà

Il 20 novembre è stata fatta una nuova registrazione del popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne“, puntata dedicata al Trono Classico, dove sulla scorta degli spoiler presenti nel web si apprende che sembra essere accaduto davvero di tutto, tra i tanti colpi di scena anche il ritorno in studio di un vecchio volto della trasmissione.

Stando a quanto si legge sul sito “Il Vicolo delle news”, a ritornare nel programma sarebbe stato Alessandro Zarino, che a sorpresa sembra sia stato convocato dalla redazione del programma per dargli un importante comunicazione. Che cosa avranno preparato Maria De Filippi e i suoi collaboratori per Alessandro?

Alessandro Zarino torna in trasmissione

Da quanto si è appreso nel corso della puntata, la redazione di Amici ha pensato di proporre ad Alessandro di fare da insegnante di crossfit ai ragazzi della scuola di talenti di “Amici 19”. Una novità assoluta che ha lasciato tutti favorevolmente sorpresi, ma che ha anche suscitato le immediate critiche e commenti sui social network, dove gli internauti parlano già del fatto che il nuovo lavoro di Zarino sia in realtà un modo per ripagarlo del cattivo trattamento ricevuto in trasmissione.

E’ stata Maria De Filippi in persona a precisare che Alessandro è stato invitato in trasmissione per assistere al programma, ma non sembra al momento che all’ex tronista gli sia stata data la possibilità di corteggiare Veronica, che ora come sappiamo ha preso il trono. Da parte della tronista non sembra ci sia stata alcuna reazione eclatante, quasi avesse del tutto dimenticato i sentimenti ed il corteggiamento fatto ad Alessandro fino a qualche settimana prima.

Nel corso della nuova puntata del Trono Classico, Giulio Raselli continua a non scegliere, piuttosto sembra impegnarsi come non mai a trovare il motivo del litigio con le sue corteggiatrici, che incominciano a mostrare un certo distacco e disinteresse nei confronti del tronista. Maria ha mostrato un rvm in cui si vede l’esterna di Giulio che è andato a trovare Giovanna a casa per convincerla a tornare in studio.

I due però continuano a confrontarsi animatamente, anche se poi alla fine la Abate decide di tornare nel programma. Anche Giulia sembra non gradire molto il comportamento di Giulio, quindi Raselli ora si trova nella posizione di essere molto lontano da una scelta. Ma chissà Maria potrebbe avere riservato qualche sorpresa al tronista.