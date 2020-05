U&D, come procede l’amicizia tra Gemma Galgani e Ida Platano

A “Uomini e Donne” non nasce solo l’amore, ma anche importanti rapporti di amicizia, come quello tra Gemma Galgani e Ida Platano. Gemma e Ida, chi per un motivo e chi per un altro, hanno lasciato e lasciano il segno all’interno del talk show dei sentimenti, con la Galgani che ancora oggi, dopo 10 anni, è la protagonista indiscussa del trono over.

Attualmente, la dama torinese è al centro delle polemiche a causa della frequentazione con Nicola Vivarelli, un giovane ragazzo che ha 45 anni in meno rispetto a lei. Ida invece è uscita dal programma, con il suo Riccardo Guarnieri e tra i due le cose sembrerebbero filare, finalmente, per il verso giusto. Difatti si fanno sempre più insistenti le voci di una convivenza per la coppia.

Sia alla Platano che a Gemma, “Uomini e Donne” ha però regalato loro anche una bella amicizia, che le vede indissolubilmente legate l’una all’altra. Entrambe non perdono occasione per dichiarare pubblicamente, sui social, la stima e l’affetto che le lega, rinsaldando sempre più la loro amicizia, nonostante non si possano vedere in questo periodo a causa del Coronavirus.

La Galgani, attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post nel quale fa una bellissima dedica alla sua amica Ida. La dama torinese ha pubblicato una storia che evidenzia uno scatto che la vede abbracciata alla sua migliore amica, seguito dalla didascalia: “Tu… per la mia Gemma. Io… per la mia Ida”. Il tutto è stato accompagnato dalla canzone “Un corpo e un’anima”. Ad essere evidenziata è soprattutto la strofa “E non ci lasceremo mai“, segno questo di un’amicizia molto profonda.

La Platano ha risposto alla sua amica e ha ripostato sul proprio profilo Instagram la stessa foto, con la frase “Amica per sempre“. Insomma, ciò denota che, nonostante Nicola Vivarelli, nonostante l’ampia differenza di età tra lui e Gemma e nonostante tutto, Ida ha accettato le scelte della sua amica e la appoggia in questa folle avventura.