U&D, chi ha pagato il lifting di Gemma? A svelarlo è la stessa dama

La nuova stagione di “Uomini e Donne”, ha restituito una Gemma Galgani ringiovanita. Tutto merito del lifting a cui si è sottoposta. La dama torinese, ha deciso di rifarsi parte del volto, come gli zigomi, annunciando di essere ricorsa alla chirurgia estetica e mostrando gli effetti ottenuti. Nell’immediato le sono piovute addosso piogge di critiche da ogni dove, da parte di Tina Cipollari in primis.

In realtà però Gemma non è cambiata più di tanto, al contrario ha mantenuto intatto il suo volto, solo con qualche ruga in meno. Essendo ormai la dama torinese, un personaggio televisivo a tutti gli effetti, in molti si sono domandati chi avesse pagato il lifting e dunque se a farlo fosse stata la stessa Gemma oppure la redazione di “Uomini e Donne”.

Un intervento di chirurgia estetica ha una base economica di partenza che si aggira sui 5mila euro. È chiaro però che tutto varia a seconda della struttura e delle esigenze della paziente. Nel caso di Gemma, è stata lei stessa a pagarsi l’intervento come ha svelato in un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”, risolvendo così l’arcano.

“Questa volta ho intrapreso un percorso personale direttamente con il professore. La redazione di Uomini e Donne era al corrente ma ho fatto tutto da sola“, ha dichiarato la Galgani, che ha poi aggiunto: “Prima dell’intervento non mi sono consultata con Maria, ma solo con il professore. Quando però ho visto la De Filippi dopo l’operazione la sua espressione positiva è valsa più di mille parole“.

Dunque la redazione non c’entra, è stata la stessa Gemma ad intraprendere un percorso con il chirurgo plastico e a pagare l’operazione di tasca sua. Durante l’intervista, la dama torinese ha poi toccato un altro tasto che è quello di Nicola Vivarelli. Tra la Galgani e Vivarelli, le cose non sono proprio andate per il verso giusto, tanto che in queste prime puntate di stagione non fanno altro che litigare.

A proposito di Nicola però, Gemma fa sapere che le cose con lui non sono ancora finite e che sicuramente c’è ancora tanto da chiarire. Naturalmente il tutto avverrà davanti alle telecamere, con tutti gli occhi che ancora una volta saranno puntati su di loro e sulla piega che prenderà la loro storia.