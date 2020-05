U&D, Barbara De Santi deride Gemma Galgani: "E’ una soap opera"

La strana coppia composta da Gemma Galgani, 70 anni e Nicola Vivarelli, 26 anni è ormai sulla bocca di tutti. La loro frequentazione ha preso il via a “Uomini e Donne“, quando a causa del Coronavirus, la trasmissione tornò in onda con una formula tutta nuova, ovvero quella della chat. Nicola avvicinò Gemma grazie allo scambio di alcuni messaggi, senza però nascondere mai la sua vera età.

Da quando la trasmissione è ripresa regolarmente e tutti i suoi protagonisti sono tornati in studio, Nicola si è palesato mostrando a tutti la sua identità. Da quel momento è partita una frequentazione tra lui e la dama torinese che ha fatto storcere il naso a molti. Le critiche e le accuse piovono da ogni dove, la prima a non credere affatto a tutto ciò è l’opinionista Tina Cipollari.

Eppure, in barba alle critiche e agli attacchi, Nicola e Gemma proseguono noncuranti la loro conoscenza. La dama torinese, ormai persa per il suo baby corteggiatore, ha pensato bene di stupirlo organizzandogli una sorpresa con uno scenario da favola. Indossati gli abiti di un principe e una principessa, la Galgani e Vivarelli si sono goduti il loro momento magico.

Momento che non è passato inosservato e che si è beccato le consuete critiche. Questa volta è stata la dama Barbara De Santi, che da casa ha commentato il momento. Barbara non ha mai nascosto la sua diffidenza per questa frequentazione e attraverso il suo profilo Instagram ha detto la sua a proposito della sorpresa che la Galgani ha fatto a Vivarelli.

In maniera ironica e deridendo il momento, Barbara ha pubblicato una foto dell’esterna di Nicola e Gemma, accompagnata dalla didascalia: “Sono le prove per la prossima soap opera?“. Il tutto è stato accompagnato da una gif di Lisa Simpson che ride a crepapelle. La De Santi però non è stata l’unica a ridere del momento, difatti sui social sono piovuti commenti spiritosi ad indirizzo di Gemma e Nicola.