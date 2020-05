U&D, Gemma stupisce Nicola con una romantica sorpresa

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, 70 anni lei, 26 lui, cosa li accomuna? Una frequentazione. Ebbene si, nonostante tra i due intercorrano 44 anni di differenza, stanno intraprendendo una conoscenza che li potrebbe portare dritti verso una storia d’amore. Tutto ciò è quanto stiamo assistendo in queste ultime settimane a “Uomini e Donne“.

Gemma è persa in Nicola, Vivarelli è premuroso e si prende cura di lei, gli attacchi, le critiche, le interferenze non mancano di certo e il cocktail spumeggiante, è servito. La Galgani non ha occhi che per Sirius e non c’è corteggiatore aggiuntivo, magari anche anagraficamente affine a lei, che tenga. Tutti coloro che in questo periodo sono approdati in trasmissione per conoscerla, Gemma li ha mandati via.

E così la dama torinese, in barba alle critiche ha pensato bene di stupire il suo baby corteggiatore, organizzandogli una romantica e favolosa sorpresa. Durante l’ultima puntata del talk show, Maria De Filippi ha annunciato il video che precedeva la sorpresa, come un momento nel quale Gemma ha superato se stessa. La conduttrice ha raccontato, che la dama torinese ha portato Vivarelli nello studio di “Amici” e lì lo ha sorpreso.

Il video è partito e tutti abbiamo assistito ad una scena che proponeva un Nicola vestito in maniera elegantissima, una sceneggiatura tipica dell’800, il sipario si alza e compare Gemma con indosso i panni da principessa. Vivarelli ha ammesso di non avere parole e la Galgani si è detta emozionatissima. Il suo principe azzurro le ha esclamato: “Sei una principessa“.

Gemma, con la voce rotta dal pianto, ha asserito: “Nel momento in cui sei entrato nella mia vita, lo hai fatto in una maniera sorprendente, mi hai catturata e ho pensato di fare qualcosa per riuscire a sorprenderti almeno quanto tu hai fatto con me“. I due hanno ballato il valzer del Gattopardo e per la prima volta si sono avvicinati un po’ in più.

Indossati i guanti in lattice, Gemma e Nicola si sono toccati con le mani, rispettando comunque, sempre il distanziamento sociale. Vivarelli ha ammesso che se avesse potuto avrebbe ballato avvicinandosi a lei e la Galgani non ha trattenuto l’emozione e la felicità per il momento che stava vivendo. Sirius si è poi asciugato la fronte bagnata di sudore, con il fazzoletto e la dama torinese ha esclamato: “Vorrei essere io quel fazzoletto“.

La sorpresa però non è finita così e Gemma ha fatto si che arrivassero due altalene, gremite di fiori e ha detto al suo cavaliere che vorrebbe che la loro storia fosse sempre così. Nicola le ha risposto che dal canto suo, farà tutto il possibile affinché la loro frequentazione sia sempre ricca di fiori, emozioni e felicità. La dama torinese ha ammesso di avere paura del mondo che li circonda.

Vivarelli ha rassicurato la Galgani, asserendo che il comportamento degli altri è attribuibile ad una gelosia che nutrono nei loro riguardi, perché li vedono felici insieme. Una volta tornati in studio, i protagonisti della favola hanno affrontato tutti i leoni che li attaccano, Tina Cipollari in primis.