U&D, Armando Incarnato senza pietà contro Barbara De Santi: "Dopo una certa età su certe giostre non puoi più salire"

“Uomini e Donne” ci ha salutato per prendersi la consueta pausa estiva, ma grazie agli affollati social network le dame e i cavalieri del trono over ci tengono compagnia con qualche chicca che riesce a tenere alto l’interesse dei fan.

Uno di questo è Armando Incarnato, il focoso napoletano che ha sempre detto la sua sulle gesta dei colleghi, trovandosi lui stesso al centro di una situazione poco chiara con Noel Formica, durante la quale il cavaliere accusò la ragazza di avere una storia al di fuori del programma con un uomo molto più grande di lei.

Ora, su Instagram, ha saziato la curiosità dei suoi fans rispondendo a varie domande, alcune anche inerenti alla sua esperienza a “Uomini e Donne”, tra le quali anche un paio riferite a Barbara De Santi, la storica dama che ha deciso di sedersi di nuovo nel parterre femminile dopo anni di assenza.

Uomini e Donne, gli attacchi di Armando Incarnato a Barbara De Santi

Un followers commenta il comportamento della De Santi nei riguardi di Armando: “Barbara provava solo gelosia per te, perché non è riuscita ad averti, e tu sei stato un signore“. Incarnato non contraddice il suo fan, anzi appoggia la tesi e aggiunge: “Io credo che Barbara ha trovato dopo tanti anni uno che le ha tenuto testa… e direi spesso e volentieri, zittita! Con educazione, intelletto e galanteria“, tiene anche a precisare che non riuscirebbe mai a stare al fianco di una donna “così aggressiva, mai!“, afferma lui stesso.

La vera stoccata, però, deve ancora arrivare. Nelle successive Instagram Stories si spinge ancora più in là e fa cadere ogni velo, palesando il suo punto di vista, senza filtri né mezze misure. Tutto ha inizio quando un altro follower avanza l’azzardata ipotesi: “Secondo me Barbara un giro di giostra insieme a te voleva farlo“, Armando non resiste e risponde: “Passata una certa età su alcune giostre non puoi più salire.. rischio tachicardia acuta“. Al momento non sappiamo se la diretta interessata abbia già letto le parole di Armando, l’unica cosa certa è che non è ancora giunta alcuna risposta da parte della De Santi.