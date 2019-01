U&D over: dopo la confessione in studio, Armando si sfoga su Instagram e tira in ballo Noel

Armando e Noel si sono conosciuti durante il trono over di Uomini e Donne, ma la loro storia è sembrata, fin dal primo momento, confusa e sconclusionata. I due, all’apparenza molto attratti l’uno dall’altra, non perdevano occasione di mettere in piedi teatrini fatti di recriminazioni e accuse che, il più delle volte, lasciavano il pubblico interdetto. Questo perché, alla fine, dichiaravano sempre di non frequentarsi al di fuori del programma, ma di sentirsi solo telefonicamente. Un dettaglio che andava a cozzare con tutta quella gelosia e passione che dimostravano di provare durante le puntate.

Infatti, ben presto e grazie alla confessione di Armando, è venuto fuori che si vedevano eccome, al di fuori del programma. Lui andava da lei e lei da lui, per poi tenere tutto nascosto per via – secondo quanto detto da Incarnato – di una relazione parallela di Noel. Armando ha chiesto scusa a Maria e alla redazione per il comportamento assunto nei loro confronti, e ora su Instagram cerca di spiegare ancora meglio i motivi che l’hanno indotto a questo inganno.

Si dichiara innamorato di Noel, ma si intuisce dalla sue parole che questo amore non sembra essere stato ricambiato dalla donna. Tra gli hashtag usati dall’uomo, ne spiccano due in particolare – “amarezze” e “delusioni” – , a far intendere che Armando sia stato un danno collaterale nel piano della Formica.

Il duro sfogo di Armando Incarnato

Il cavaliere del trono over, a corredo delle sue parole, pubblica una foto tagliata a metà, da una parte c’è un fotogramma di un film in cui ha recitato, mentre nell’altra alcune sue immagini a Uomini e Donne: “A sinistra recitavo… a destra no! silenzi che valgono piu di mille parole … espressioni che raccontano una verità …“.

Poi il suo sfogo diventa più duro ed è proprio con queste parole che sembra voler spiegare che la relazione con Noel è stata tenuta nascosta alla redazione solo per amore verso la donna: “L’amore quello vero: andare contro tutto e tutti avere le “armi” a disposizione per far del male… senza mai usarle… Difendere sempre e proteggere chi desideri tenere al tuo fianco…a tutti i costi ! “coprire dal freddo” chi desideri “tenere al caldo”…… ma l’amore…… L’amore di cui parlo non esiste! Quello…..è fatto da due… non da uno! ….. Due corpi, due menti, due anime e due cuori…… to be continued“. Quest’ultima dichiarazione sembra voler confermare che la storia non è del tutto chiusa e potrebbe riservare altri colpi di scena.

Dal canto suo Noel, al momento, non ha rilasciato nessuna dichiarazione a riguardo, se non un post su Instagram nel quale ringrazia tutti i suoi followers per esserle stati vicino.