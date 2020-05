U&D, Alessandro Graziani spazza via ogni dubbio su Alchimista

Si infittisce il mistero dietro quella maschera di Dalì: chi è realmente Alchimista? Chi è il ragazzo misterioso che sta corteggiando Giovanna Abate? La diretta interessata, la Abate, sembra gradire molto questo alone di mistero che il personaggio ha creato, facendosi scoprire poco a poco.

Resta ancora però vivido l’interesse di Giovanna per Sammy, nonostante i dissapori sorti durante la fase di corteggiamento, resta innegabile che la ragazza prova ancora qualcosa per Sammy. Ritornando ad Alchimista, c’è da dire che inizialmente non aveva destato molto scalpore tra i fan, in quanto si pensava a qualche personaggio noto.

Infatti in molti pensavano che la maschera e la voce modificata non era utilizzata per mascherare un volto nuovo, bensì serviva per camuffare un personaggio già conosciuto nel mondo di “Uomini e Donne”, un personaggio che in precedenza aveva già partecipato al dating show, ed in molti avevano subito pensato al nome di Alessandro Graziani, l’ex partecipante di “Tempation Island” che aveva fatto perdere la testa a Serena Enardu.

Nonostante però la convinzione di molti fosse nel personaggio di Graziani, altre persone aveva confrontato anche le caratteristiche fisiche di Alchimista e di Graziani ed in effetti non avevano trovato un grande riscontro, a partire proprio dalla conformazione dell’orecchio, una parte del corpo che Alchimista ha reso nota da dietro la maschera.

Ma ci ha pensato il diretto interessato, ovvero Graziani, a fugare ogni dubbio se dietro quella maschera ci sia o meno lui; infatti il ragazzo ha affermato su Instagram: “Non uso certi mezzucci, a me piace guardare in faccia, non nascondermi. Alla domanda che mi state facendo tutti“. Si ritorna quindi al punto di partenza per quanto concerne la vera identità di Alchimista e molto probabilmente i fan stanno iniziando a pensare che bisogna solo attendere lo svolgersi delle puntate per scoprire finalmente chi si cela dietro quella maschera.