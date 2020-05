U&D: Alchimista svela il suo volto, non mancano le critiche sui social

Giovanna Abate è la protagonista del trono classico di “Uomini e donne” ai tempi del Coronavirus. Il nuovo format prevedeva la conoscenza di nuovi corteggiatori attraverso la scrittura. La tronista ha ricevuto diversi corteggiatori misteriosi ma è stata colpita da un uomo che si presentava con il nome di Alchimista. Durante la loro conoscenza, Alchimista l’ha conquistata attraverso gesti nuovi e mai scontati.

Nelle esterne e in studio ha sempre indossato la maschera di Salvator Dalì per nascondere la propria identità. Alchimista giustificava il suo comportamento dicendo di essere interessato a Giovanna e non alla notorietà. Questo ha però portato molta fama all’uomo poiché il pubblico da casa voleva sapere chi si nascondesse dietro la maschera di Salvator Dalì. Nella puntata di oggi 27 maggio il corteggiatore ha finalmente deciso di presentarsi di fronte alle telecamere a volto scoperto.

Dietro lo pseudonimo di Alchimista si nascondeva Davide Basolo. Purtroppo, al momento della rivelazione, molti spettatori si sono sentiti presi in giro dal corteggiatore, questo perché sui social ha sempre smentito la sua partecipazione al programma. Il suo nome era stato tra i primi sospettati, anche a causa di un post pubblicato sui social dalla sua ex fiamma.

Amedeo Venza, ex corteggiatore di “Uomini e donne”, ha attaccato Basolo dicendo: “Hai mentito a tanti utenti dicendo che non eri tu…Che senso aveva? Non era forse meglio evitare di rispondere? Vabbè comunque adesso puoi anche rimettere la maschera”. Molti altri hanno invece preso le difese del corteggiatore. La negazione sarebbe servita per depistare il pubblico e mantenere l’anonimato.

Giovanna Abate ha apprezzato molto l’utilizzo della maschera e ha affermato: “Arrivano prima i tuoi valori che la tua bellezza, grazie per aver messo la maschera”. Adesso non rimane che aspettare il momento della scelta, forse i gesti originali di Davide Basolo riusciranno a conquistare il cuore della tronista.