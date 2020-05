U&D, Alchimista arriva in studio senza maschera: è Davide Basolo

Anche “Uomini e Donne” ha risentito del Coronavirus e così Maria De Filippi ha deciso di trovare una strada alternativa e dare la possibilità alla dama Gemma Galgani e alla tronista Giovanna Abate, di conoscere nuovi corteggiatori attraverso la chat. Se Gemma ha messaggiato con il 26enne Nicola Vivarelli, Giovanna è rimasta colpita da un ragazzo che si è presentato con il nickname di Alchimista.

Alchimista ha corteggiato la Abate, nonostante la chat e nonostante la distanza. Quando le misure restrittive si sono allentate e tutti i protagonisti sono tornati in studio, è arrivato il momento per Giovanna e Alchimista di conoscersi di persona. Il giovane però è arrivato con indosso la maschera di Dalì e con la voce camuffata e nessuno, Giovanna compresa, ha avuto la possibilità di vederlo.

Questo gioco è andato avanti per un po’ e dopo qualche settimana Alchimista ha deciso di palesarsi alla Abate, ma senza che nessuno potesse vederlo in faccia. La sua motivazione era che il suo intento era quello di arrivare alla tronista per quello che è e non per quello che appare, dato che non gli interessano i followers che la sua partecipazione a “Uomini e Donne” avrebbe potuto dargli.

Naturalmente la curiosità è stata tanta e le talpine de “Ilvicolodellenews“, hanno messo insieme un pò di indizi e sono giunte alla conclusione che il profilo di Alchimista corrisponda all’identità di Davide Basolo – come aveva recentemente fiutato il sito Fanpage. Durante la messa in onda dell’ultima puntata di “Uomini e Donne”, Alchimista ha deciso finalmente di lasciare la maschera nel cassetto e di presentarsi in studio nelle vesti della sua persona.

L’arrivo in puntata del giovane, che per la prima volta ha mostrato il suo volto, ha confermato che si tratta di Davide Basolo. Davide proviene dalle vallate ligure Val di Vara, gli amici lo definiscono timido e romantico. Le sue caratteristiche hanno fatto vacillare la bella tronista che sembra davvero molto interessata a lui, che sia Davide la scelta di Giovanna? Non resta che attendere le prossime puntate.