Uomini e Donne, l’Alchimista potrebbe essere Davide Basolo: ecco tutti gli indizi

La figura dell’Alchimista, che ha deciso di corteggiare Giovanna Abate al trono over di “Uomini e Donne“, resta ancora un mistero. I primi sospetti sono ricaduti su Sammy Hassan e Alessandro Graziani, ma entrambi hanno smentito questa possibilità.

Il sito “Fanpage” rivela che dietro alla maschera di Salvador Dalì potrebbe invece nascondersi il volto del bartender ligure Davide Basolo. Ci sono molte affinità tra i due, come per esempio i tatuaggi sulle mani ed alcuni dettagli svelati proprio dall’Alchimista in questi giorni.

Tutti gli ultimi indizi su “L’Alchimista”

Mettendo a confronto le foto di Davide Basolo con quelle dell’Alchimista, si nota sin da subito che il bartender ha due tatuaggi sulla mano molto simili al personaggio di “Uomini e Donne”. Sul dito indice sinistro di Davide è presente invece una bilancia, mentre l’Alchimista nella puntata del 30 aprile, per nascondere probabilmente alcuni dettagli sulla mano, ha deciso di indossare dei guanti.

Un’altra coincidenza, notata sempre da “Fanpage“, è un altro suo tatuaggio sulla mano destra. Come possiamo vedere sempre nella stessa puntata di “Uomini e Donne“, sulla mano dell’Alchimista appare una corona d’alloro, e Davide ha la stessa corona con la scritta latina “Carpe Diem“.

Negli studi di Canale 5 l’Alchimista ha dichiarato di aver lavorato a Formentera, e spulciando nel profilo di Davide si nota che anche lui è stato per un breve periodo in quella zona. Infatti, in passato, ha pubblicato uno scatto ove lavora in un locale spagnolo.

Il sito ha provato a contattare Davide, ma per il momento non hanno ricevuto risposta: “Ho chiamato Davide e gli ho detto che lo state cercando. Sa che avete contattato alcuni suoi amici. Mi ha detto che si stava facendo un po’ di domande per capire chi e perché avesse detto questa cosa su di lui. Qualora volesse, vi contatterà lui”.