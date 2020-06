Totti-Blasi, anniversario di matrimonio: la dedica dell’ex calciatore alla moglie

Era il 19 giugno del 2005 quando Francesco Totti e Ilary Blasi convolarono a nozze nella chiesa dell’Aracoeli di Roma. Il loro matrimonio fu trasmesso in diretta su Sky, fu seguito da milioni di telespettatori e tutti i proventi per i diritti televisivi furono devoluti in beneficenza. Al momento del loro sì, Ilary aveva solo 24 anni ed era in dolce attesa del loro primo figlio.

Da allora sono passati ben 15 anni e in occasione del loro anniversario di matrimonio, l’ex capitano della Roma ha fatto una magnifica sorpresa alla moglie, facendole una romantica dedica sui social. Come sottofondo per le sue Instagram stories, Francesco Totti ha scelto una particolare canzone per la sua dedica d’amore: “Unica” di Antonello Venditti, accompagnata dalla scritta “+15 anni“, alla quale seguono tanti cuoricini rossi e una serie di scatti fotografici della coppia. Per ultima, a completamento del quadro, una foto di tutta la famiglia al completo.

Nonostante di per sé il testo della canzone di Venditti parli di un amore finito, ciò che Totti (43 anni) ha voluto esprimere è che la sua Ilary (39 anni) è l’unica donna per lui in tutto e per tutto. Insieme hanno tre figli: Cristian, 14 anni, Chanel, 13 anni e Isabel, 4 anni. Di recente, i due sembra abbiano anche espresso il desiderio di allargare la propria famiglia con un quarto figlio.

In un’intervista rilasciata a “Verissimo” nel settembre del 2018, Totti aveva dichiarato: “Man mano riuscirò ad arrivare a 5 figli“. Mentre la moglie Ilary gli aveva risposto così: “Secondo me è una provocazione, tre mi sembra un buon compromesso“. Sempre nel corso della stessa intervista, l’ex capitano della Roma aveva anche parlato della prima volta in cui aveva visto Ilary.

Parlando di quell’occasione aveva dichiarato: “L’ho vista in tv per la prima volta quando faceva la letterina e appena la vidi dissi al mio amico, ‘quella sarà mia moglie’ e così è stato“. Dopo due anni di fidanzamento e 15 di matrimonio, si può davvero dire che la loro è una bellissima storia d’amore.