Francesco Totti e Ilary Blasi, quarto figlio: l’indiscrezione

Una della coppie più chiacchierate e note di sempre, soprattutto nella capitale.Tutti conoscono infatti la famiglia Totti, tutti conoscono il capitano, Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi, accompagnati dai loro tre figli. Da poco si è appresa la notizia che, molto probabilmente, la famiglia Totti ha serie intenzioni di allargarsi.

Un quarto figlio dunque per Ilary e Francesco; ovviamente non c’è nulla ancora di certo e alla base pare vi siano solo indiscrezioni ed ipotesi, ma sembra che una fonte molto vicina alla coppia confermi la cosa. Molto presto dunque i fan potrebbero avere la lieta notizia da parte dei diretti interessati.

A diramare l’indiscrezione è stato il settimanale “Nuovo“, diretto da Riccardo Signoretti, dove si legge: “Ormai è deciso: sarà il quarto bebè il regalo per il quindicesimo anniversario di nozze della coppia“. La decisione pare sia stata presa di recente dai due coniugi. Secondo il settimanale infatti, prima della riapertura completa, Ilary e Francesco si erano concessi un giro in moto per la capitale, godendosi ancora quei rari momenti in cui Roma era ancora deserta.

Sembra che in quella circostanza, durante le varie soste, Francesco abbia fatto la proposta ad Ilary e pare che quest’ultima abbia accettato con gioia. Intanto la famiglia, per il momento, si è concessa una periodo di assoluto relax; Francesco è alle prese con gli affetti familiari, mentre Ilary ha deciso di staccare la spina dopo il flop del programma “Eurogames“.

A corroborare la pausa è stata anche la ricorrenza del loro anniversario: Ilary e Francesco, oggi 19 giugno, compiono 15 anni di matrimonio e non potevano non festeggiarlo insieme ai loro amici e agli affetti più cari, magari svelando qualche particolare in più sull’intenzione di avere un quarto figlio. Non resta dunque che attendere e scoprire se, tra qualche mese, Ilary annuncerà o meno la lieta notizia.