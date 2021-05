Tommaso Zorzi rivela di essere perseguitato da una stalker

Negli ultimi giorni Tommaso Zorzi è stato beccato insieme a Tommaso Stanzani, il ballerino di “Amici di Maria De Filippi”, a Bologna. Le foto sono immediatamente circolate sui social network e da quello che si può vedere tra i due, nonostante le numerose smentite da parte dell’opinionista de “L’isola dei famosi”, le cose stanno andando a gonfie vele.

Proprio per via della sua fama, Zorzi si ritrova al centro di ogni copertina di gossip e il suo nome rimbalza su numerosi siti di web. Questo aspetto sta portando anche dei lati negativi nella vita dell’ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, siccome su Instagram ha rivelato di essere perseguitato da una stalker pubblicando il video ove lo si vede scontrarsi con lei.

Lo sfogo di Tommaso Zorzi

Come riportato dal sito “Biccy”, che tra l’altro pubblica anche la clip dello scontro tra Tommaso Zorzi e questa ragazza, si vede l’influencer invitare la sua fan, con toni accesi, di non seguirlo più fino a sotto casa sua. A causa di questa oppressione Zorzi ammette di non sentirsi più a suo agio sottolineando di voler avere un po’ di privacy nella sua vita privata.

Successivamente racconta ai suoi fan i minimi dettagli di questa brutta vicenda: “Oggi voglio parlare di una cosa spiacevole perché c’è una persona in particolare che non mi fa sentire più a mio agio ed è molto spesso sotto casa mia, mi segue per strada e mi ha chiesto molti favori dei quali un po’ glieli ho fatti ed un po’ non riesco a farglieli e questa cosa mi mette agitazione”.

Da oggi spera che, dopo questa ramanzina fatta alla ragazza, possa avere un po’ di libertà. Zorzi poi ammette di aver fatto il grande errore di averle dato il numero di telefono, facendo quindi capire di ricevere numerose chiamate da parte sua della giovane.